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精誠看數位轉型資安需求續增 明年本業營運仍看成長

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

資訊軟體服務商精誠資訊（6214）今（23）日舉行法說會，精誠資訊財務長鍾志羣表示，今年以來全球景氣受到通膨、戰爭及疫情封控等因素影響，目前對第4季及明年全年景氣持保守看待，不過，該公司仍看好包括數位轉型、資安與上雲需求持續增加，此三大部分也將是精誠重要營運動能，因此對明年精誠全年本業營運仍將可望維持成長表現。

由於今年以來，中國及香港市場受到疫情封控影響，營運情況明顯受影響，對此，鍾志羣也表示，中國及香港這二年在疫情衝擊下，營運確實比較辛苦，原本預期今年下半年若疫情趨緩，營運有機會回升，不料疫情封控的情況卻越來越嚴重，造成中國及香港的業務發展確實較辛苦，估計二地的營運今年和去年差不多。

此外鍾志羣也指出，雖然第4季及明年全年因景氣不佳、廠商的資本支出也可能相對保守，但是在資安、雲服務需求持續成長，主要由於資安及雲服務的發展是未來的趨勢，因此也將是精誠明年重要成長動能，且精誠已發展自有資安產品，今年也併購一家資安公司，整合相關業務、資源，未來在資安事業逐步發展壯大後，將朝IPO方向規劃。

以今年前3季精誠旗下三大主要事業體來看，鍾志羣表示，精誠前3季合併營收239.58億元、年增9.14%。其中仍以VAD（加值服務代理經銷）佔營收比重56%最多，其次則為SI（系統整合）佔26%，industry（特別行業應用，含電商、股市報價系統等）則佔18%。不過也因VAD與電商事業毛利率較低，使前3季毛利率下滑至22%。

精誠 資安 疫情

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