研調估明年半導體資本支出恐衰退19% 金融海嘯以來最大

知名研究機構IC Insights出具最新報告指出，2023 年全球半導體資本支出預測恐衰退，並將出現自金融海嘯 2008-2009 年以來的最大年減幅度，同時也下修2022年半導體產業資本支出增幅，另外指出美國晶片法案相關520億美元補助並不會成為明年大廠投資的催化劑，估僅將取代相關半導體廠在未取得補助時的既定投資。

IC Insights分析，先前由於 Covid-19 帶動相關半導體需求強勁，半導體供應商訂單大量湧入。旺盛的需求推動大多數晶圓廠的利用率遠高於 90%。許多半導體代工廠以 100% 來生產，不過今年中旬飆升的通膨已減緩經濟並使半導體廠減少激進的擴張。

該機構預測，今年全球半導體資本支出估約年增19%，至約1817億美元，但已較年初預測1904億美元年增24%下修，雖然下修預測但仍將在今年達到歷史新高。

不過就2023年恐將出現衰退，該機構預測，兩大因素導致，首先由於記憶體市場今年下半年出現崩潰且預計疲軟到明年上半，記憶體大廠資本支出估計明年減少25%，第二則是美國對中國的半導體制裁，特別是限制中國廠商從美國購買半導體設備估將使中國大陸半導體公司資本支出年減30%以上，兩大因素將促使2023年全球半導體行業總資本支出年減19%，創 2008-2009 年全球金融危機以來最大降幅。

值得注意的是，該機構分析，雖然今年美國 CHIPS 和科學法案祭出部分的補助，但估計向美國半導體供應商提供的 520 億美元補助並不會增加半導體資本支出。

IC Insights 指出，大多數收到這筆錢的美國半導體生產商將用補助來代替在沒有收到補助金的情況下本應花費的費用。換句話說，補助是取代既有花費而不是刺激廠商額外增加費用，也就不會催化更多投資。