搭建新世代橋梁 華碩攜學子共創教育未來

秉持「以人為本」的信念，PC品牌大廠華碩（2357）今年發起「華碩創思未來ASUS Think Next」計畫，攜手華碩基金會及台灣設計研究院舉辦徵件比賽，邀請大專院校學生以「Alpha世代數位共學新方案」為題進行提案。首屆獲全台69間不同校系、118位學生、105件提案作品熱烈響應，經華碩團隊、老師、家長及專家顧問共同決選後，最終由國立台灣科技大學與陽明交通大學學生合作的「Be Stickers我的課堂表現伸展台」獲得金獎，其作品利用載具進行貼貼紙互動，除紀錄孩童的學習趨勢外，亦能作為親師生的溝通工具。華碩共同執行長許先越表示：「華碩盼藉此搭建與新世代的橋樑，透過探討不同議題，讓企業與新世代共學、激盪創新解決方案。」

華碩文教基金會執行長魏杏娟開場致詞中說道：「看到年輕學子提出非常可貴又有價值的創新模式，感受到新世代孩子們的用心；不論名次入圍即是肯定，所有探索最有價值是『過程』！祝福年輕人繼續發揮創思，為人類為社會做出貢獻！」

本次系列活動讓參賽學生能藉由探索使用者需求，設計相應的解決方案。其中銀獎「Class Expander 課堂互動的擴展者」為國立政治大學、國立臺灣大學與國立成功大學團隊的作品，設計適合遠距課堂互動的視訊教學工具。兩件銅獎作品「揪好學」及「MR眼鏡輔助中重度聽障孩童」，則分別來自元智大學﹑國立陽明交通大學的跨域團隊及國立臺中科技大學的學生團隊所提出，前者將教學模式模組化，設計能一鍵產出教案的創新系統；後者則以受教平權為出發點，設計讓中重度聽障學生也能順利融入教室日常的軟硬體服務。其餘還有「好學深師_學生專注度分析系統」、「Citeach遊戲化作業繳交平台」等優秀作品。

華碩設計長楊明晉分享道，「疫情後許多混合的教育、學習面向值得我們去思考，華碩創思未來首次徵件中可以看到新世代對當前教育痛點與需求，探索教育正在發展的脈動，進一步推論教育未來能更好創新機會。」

與華碩共同努力創新的設研院大家長張基義院長表示，設研院與經濟部工業局長久以來推動設計協助產業跨域創新，而未來教育更是多元使用者導向的市場，例如積極與數位發展部合作的點子松、教育部主辦的學美美學-校園美感設計實踐計畫等，都分別從不同面向，積極導入設計、支持教育發展。本次能與華碩設計中心共同推動ASUS Think Next，藉由使用者觀點、設計思考挖掘產業未來發展方向，是臺灣企業內部的開創之舉，期望對其他企業產生示範效應，成為產業轉型不可或缺的一環。