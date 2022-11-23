廣錠鎖定三大市場 明年營運向上

工業電腦廠廣錠（6441）今（23）日舉行法說會，公司預期本季全年營運可以正式轉正，展望2023年，董事長廖良彬表示，廣錠現在鎖定綠能、博弈、AIOT三大市場，本業博弈預計將持續回溫，至於儲能／綠能部分將有翻倍增長空間。

廣錠目前鎖定三大市場，包含原本的博弈／IPC業務，及近年新增的儲能／綠能業務，該領域涵蓋儲能跟充電樁，除硬體外，廣錠也將布局碳權交易、碳足跡等市場。隨著儲能業務逐步擴大，廣錠預計2023年博弈／IPC業務營收占比為35%、綠能65%，2024年也將維持相似比例。

另，AIOT部分，廣錠近年跨入開發健康與健身市場，打造FINO APP平台，提供給多家品牌廠牌飛輪做連線管理，目標短期用戶20萬，長期達到100萬。

展望後市，廖良彬坦言，過去三年真的蠻辛苦，廣錠經歷很大衝擊跟挑戰，但從今年財報來看，公司虧損部位在逐步縮小，預計本季可以正式轉正，希望明年不管業績或三大應用，能夠持續接到更多案場及標準品訂單。

廣錠今年第3季營收1.55億元，季增34.8%、年減17.1%，毛利率18.8%，季增4.3個百分點、年增18.7個百分點，營益率為負7.8%，較去年同期及上季皆好轉，在匯兌收益助攻下，稅後純益來到0.19億元，較去年同期及上季由虧轉盈，每股純益（EPS）達0.45元。

廣錠儲能案場已簽約落地項目為20.6MW，將在2023年陸續建置完成與商轉，而目前已掌握50MW需求，且仍有很多洽談項目開發中；廣錠預計，2023年儲能案場貢獻相比今年將有倍數增長，充電樁代工訂單也持續增加，相較2022年成長倍數很可觀。

在本業博弈方面，廖良彬指出，經歷這兩三年辛苦後，今年業績有慢慢回溫。從全球博弈機台市場近年平均複合成長率約12.3%推算，廣錠在推出新品下，目前預期明年會有同樣比例的成長空間。

此外，廣錠今年增加汐止廠，總共2個樓層1,300多坪，為中小型系統組裝與訂單做準備。儲能方面，現積極物色新的土地或廠區，因預估蘆竹廠在未來三年運作需求可能沒法滿足現在訂單狀況。

廣錠今年10月營收為0.66億元，月增28.6%、但年減57.5%，為11個月新高；累計廣錠今年前十個月營收為4.61億元，年減70.3%。