鴻海鄭州廠發生員工騷動？鴻海三點聲明回應了

針對鴻海（2317）旗下富士康鄭州園區發生員工騷動？鴻海今（23）日表示，一、22日晚間起，鄭州園區部分新進同仁因對工作津貼認知疑慮提出訴求，公司強調對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關同仁溝通說明。

二、網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的同仁混住，在此特別澄清並無此事。新進同仁入住前，這些宿舍都是經過特別環境消殺，且經過政府驗收核可，方能安排新進員工入住，並沒有與原來的員工混住之情形。

三、對於暴力行為，公司會持續跟員工以及政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

路透報導，根據中國大陸短影音社群媒體快手今天出現的一段影片，在受新冠病毒影響的鴻海旗下富士康鄭州廠所在地，自稱是富士康員工的一群人拆毀障礙物並與身穿防護衣的當局人員發生爭執。

影片內容顯示，超過100多人群聚在戶外，並且與數十名身穿防護衣人員對峙，這些人員據稱是警察。一些影片顯示，員工抱怨被供應的伙食不佳，另一些人則抱怨沒有領到工廠承諾發出的獎金。

彭博資訊報導，根據目擊抗議行動的影片內容，富士康員工在今天凌晨幾小時從宿舍湧出，推擠穿過穿白色防護衣的人員，人數遠遠超過防護人員。

另一段影片顯示，幾名穿防護衣的人員用棍棒毆打一個躺在地上的人。圍觀群眾大喊「打、打」，成群結隊的群眾擠過路障。一度還有幾個人圍住一輛警車，開始搖晃車輛並咆哮。

彭博報導指出，根據目擊者的說法，這次的暴動發生在午夜，是抗議未付薪資與擔心疫情擴散傳染。一些員工受傷，而防暴警察23日已抵達現場恢復秩序。