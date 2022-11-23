快訊

阿拉伯人的驕傲日：爆冷踢贏強敵阿根廷的足球狂喜

汪小菲不願再付豪宅鉅額電費 專家曝6恐怖支出：呼吸每刻都驚人

美光DDR5記憶體現可支援第4代 AMD EPYC 處理器

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光宣布為資料中心所打造的DDR5 DRAM記憶體現已上市，並可支援已為全新AMD EPYC 9004系列處理器進行驗證的資料中心。（美聯社）
美光宣布為資料中心所打造的DDR5 DRAM記憶體現已上市，並可支援已為全新AMD EPYC 9004系列處理器進行驗證的資料中心。（美聯社）

美商記憶體大廠美光宣布為資料中心所打造的DDR5 DRAM記憶體現已上市，並可支援已為全新AMD EPYC 9004系列處理器進行驗證的資料中心。

美光表示，因應伺服器採用更多核心架構，美光DDR5 提供比前幾代更高的頻寬，提升可靠性及擴展性，進而緩解效能瓶頸。

美光強調第4 代AMD EPYC 處理器與美光 DDR5 的組合在 STREAM 測試基準上提供高達 2倍的記憶體頻寬，並在特 HPC工作負載上實現高達 2 倍的性能提升，如計算流體力學（OpenFOAM）、天氣研究和預報（WRF）建模及 CP2K 分子動力學。

美光資深副總裁暨運算和網路事業部總經理 Raj Hazra 表示，美光持續引領業界向 DDR5 轉型，日趨依賴記憶體的演算法需要更強大的記憶體性能及可靠性，才得以從大量數據中獲得洞見資訊。DDR5 將系統記憶體能力向前邁進一大步，以支持這些演算法運作，並持續為下一代資料中心基礎架構創造全新價值。

AMD EPYC 產品管理企業副總裁 Ram Peddibhotla 表示，第 4 代 AMD EPYC 處理器不斷提升現代資料中心工作負載性能的標準，同時提供卓越的功耗效率。第 4 代 AMD EPYC 處理器將透過加速實現價值、降低總體擁有成本以及幫助企業實現永續發展目標，促進客戶資料中心營運轉型。

美光也與AMD合作，在搭載美光DDR4的第3代 AMD EPYC 處理器及搭載美光 DDR5 的第 4代 AMD EPYC 處理器上針對三種 HPC 工作負載（OpenFOAM、WRF 和 CP2K）進行評估，並發現搭載美光 DDR5 的第 4 代 AMD EPYC 處理器平台可使 OpenFOAM 的性能提升 2.4 倍、使 WRF 性能提升 2.1 倍，使 CP2K 提升 2.03 倍。

聯想基礎設施解決方案事業部高效能運算與人工智慧技術副總裁 Scott Tease 表示，HPC 和 AI 中的建模、模擬、機器學習工作負載的持續成長，意味著聯想的客戶所需的記憶體解決方案能夠極大化有效頻寬。聯想透過與美光從開發到驗證階段全面的合作，並將這些高性能需求的工作負載納入考量，造就了次世代平台的誕生，藉由DDR5 加速實現記憶體效能的新紀元。

美光 AMD

延伸閱讀

vivo X90系列手機搭載Snapdragon 8 Gen 2、天璣9200處理器 相機感光元件再升級

史上最輕16吋OLED筆電Acer Swift Edge在台開賣 買就抽5千LINE Points

聯發科針對入門款Chromebook推出Kompanio 520、Kompanio 528處理器

美光最先進記憶體量產 已獲高通Snapdragon參考設計

相關新聞

富士康鄭州廠驚傳員工暴力抗議 鴻海發出三點聲明

富士康鄭州廠今日傳出發生員工暴力抗議事件，抗爭的勞工持棍棒砸毀蘋果供應商富士康廠區內的監視器並搗毀窗戶，鴻海在今天傍晚發...

美國人不服「下國」管？借鏡世德、國巨：美皮台骨 董事長2年沒去也OK

要「向上」管理美國廠，比管中國、東南亞更痛苦。專家與先進者提醒，就連看似與美國關係不好的中資企業也很拚，台商除了建置數位總部、在地管理，也一定要修好政治學分。

原廠降價求售 第3季NAND Flash產業營收 季減高達24.3%

集邦今日發布調查報告指出，第3季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場仍不敵需求疲弱衝擊，無論在消費電子或伺服器領...

第三季NAND Flash產業營收季減24.3% 第四季恐續跌

第三季NAND Flash市場仍不敵需求疲弱衝擊，無論在消費電子或伺服器領域出貨皆劣於預期，導致單季NAND Flash...

AI機器視覺加速器 宜鼎FPGA平台登場

宜鼎國際（5289）今（23）日表示，持續擴大AI（人工智慧）布局，推出全新FPGA平台，鎖定AI機器視覺應用，透過低延...

彭博：鴻海鄭州廠宿舍外爆發暴力抗議 對峙畫面曝光

路透與報導，根據中國大陸短影音社群媒體快手今天（23日）出現的一段影片，在受新冠病毒影響的鴻海旗下富士康鄭州廠所在地，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。