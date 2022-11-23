台灣精品獎名單揭曉 技嘉AORUS和AERO產品再度獲獎

第31屆台灣精品獎選拔名單揭曉，技嘉（2376）再度獲獎，共七項產品脫穎而出，包含：Z690 AORUS XTREME電競主機板、Z690 AERO D創作者主機板，與AORUS 17X、AORUS 17、AORUS 15專業電競筆電，以及AERO 17、AERO 16創作者筆電。

「台灣精品獎」是經濟部向國際宣揚台灣產業創新價值形象所設置的獎項，經過全方位的嚴格選拔機制，每年依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」及「臺灣產製」五大構面評選，本屆獲獎產品也突顯技嘉科技秉持「創新科技，美化人生 Upgrade Your Life」的精神理念，專注關鍵技術研發，掌握眾多突破性的專利技術，奠定全球科技領導品牌地位。

AORUS專業電競筆電包含：AORUS 17X、AORUS 17、AORUS 15，接搭載第12代Intel處理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 30系列顯示卡雙雙更新時強勢登場，追求極致效能，採用Intel Core H系列45瓦十四核心處理器，包含六個效能核心和八個效率核心，效能表現更優異；搭配升級版NVIDIA® GeForce RTX™ 30系列顯示卡，借助Resizable BAR與 Dynamic Boost 2.0智慧優化系統配置，並透過獨家WINDFORCE Infinity散熱設計，全銅散熱技術，以兩個12V風扇、5支散熱導管，搭配多面積散熱鰭片有效排除CPU和GPU運作所產生的熱能，在筆電上完整發揮100%效能。

本次獲獎的AERO創作者筆電系列包含AERO 16、AERO 17。因應元宇宙概念大爆發，沉浸式內容被視為元宇宙發展要素，而創作者筆電因其高效能、頂級觀賞體驗之特殊定位， GIGABYTE AERO系列瞄準Z世代創作者族群，主打「創視巨作」，外型皆是CNC一體成型打造堅固機身，效能上更搭載Intel® Core™ i9-12900HK與i7-12700H二款第12代處理器，在系統性能表現出色外，對於常見影音編輯軟體、3D建模工具等皆帶來顯著的優化，縮短工作流程，生產力倍增；顯示卡方面，搭配NVIDIA® GeForce RTX™ 30新品系列，最高規升級到NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti，在多媒體處理速度及特效觀賞表現上都能有感進步。