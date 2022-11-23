NCC續審電信合併案 頻譜超頻處理請數位部表達意見

國家通訊傳播委員會（NCC）今日審議電信兩大合併案，台灣大（3045）、台灣之星、遠傳（4904）、亞太電信（3682）、四大董座帶隊到會陳述，NCC決議，續行審議，七日內補正資料。至於頻譜超標後續處理，NCC表示，相關執掌為數位部，將請數位部表達意見。

台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信是電信產業兩大合併案，NCC今日邀請四家業者到會陳述，台灣大總經理林之晨帶隊，台灣之星則為賴弦五帶隊，遠傳由總經理井琪帶隊 亞太電信由總經理陳鵬帶隊。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，目前仍在合併案審議程序中，邀請業者到會陳述意見，委員關注議題包含資源合理分配，有助產業發展，維護用戶權益，維繫國家安全等四項要點。

翁柏宗表示，最主要跟業者溝通相關議題，包含網路整併，從接取網路及核心網路的時程，頻譜超標處理方式，多元資費方案，維持市場競爭的開放，員工安置計畫。

至於如何維持市場開放競爭，翁柏宗轉述，兩家業者都有提到引入MVNO來維持市場競爭，與MVNO合作，讓消費者有更多選擇。

有媒體提問，數位部對於頻譜超標是否有建議作法，NCC指出，目前數位部回覆合併案頻譜有超標情況，但頻譜超頻處理方式還在討論，由於此議題攸關數位部執掌，因此將請數位部一起協商表達意見及其考量。