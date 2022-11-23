NCC續審電信合併案 頻譜超頻處理請數位部表達意見

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今日審議電信兩大合併案，台灣大（3045）、台灣之星、遠傳（4904）、亞太電信（3682）、四大董座帶隊到會陳述，NCC決議，續行審議，七日內補正資料。至於頻譜超標後續處理，NCC表示，相關執掌為數位部，將請數位部表達意見。

台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信是電信產業兩大合併案，NCC今日邀請四家業者到會陳述，台灣大總經理林之晨帶隊，台灣之星則為賴弦五帶隊，遠傳由總經理井琪帶隊 亞太電信由總經理陳鵬帶隊。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，目前仍在合併案審議程序中，邀請業者到會陳述意見，委員關注議題包含資源合理分配，有助產業發展，維護用戶權益，維繫國家安全等四項要點。

翁柏宗表示，最主要跟業者溝通相關議題，包含網路整併，從接取網路及核心網路的時程，頻譜超標處理方式，多元資費方案，維持市場競爭的開放，員工安置計畫。

至於如何維持市場開放競爭，翁柏宗轉述，兩家業者都有提到引入MVNO來維持市場競爭，與MVNO合作，讓消費者有更多選擇。

有媒體提問，數位部對於頻譜超標是否有建議作法，NCC指出，目前數位部回覆合併案頻譜有超標情況，但頻譜超頻處理方式還在討論，由於此議題攸關數位部執掌，因此將請數位部一起協商表達意見及其考量。

NCC 遠傳電信 台灣大哥大

延伸閱讀

政論節目聚焦選舉議題 NCC：目前收到7件內容申訴案

九合一選舉將近 NCC：11月至今7件內容申訴案

NCC副座槓上鏡電視前董座截圖遭流出 裴偉八點聲明致歉

NCC副座與鏡電視前董座互槓什麼？ 立委曝裴偉LINE截圖

相關新聞

彭博：鴻海鄭州廠宿舍外爆發暴力抗議 對峙畫面曝光

路透與報導，根據中國大陸短影音社群媒體快手今天（23日）出現的一段影片，在受新冠病毒影響的鴻海旗下富士康鄭州廠所在地，自...

美國人不服「下國」管？借鏡世德、國巨：美皮台骨 董事長2年沒去也OK

要「向上」管理美國廠，比管中國、東南亞更痛苦。專家與先進者提醒，就連看似與美國關係不好的中資企業也很拚，台商除了建置數位總部、在地管理，也一定要修好政治學分。

非蘋手機疲弱 台鏈有壓

研調機構Strategy Analytics最新統計指出，非蘋手機市況疲弱，大陸雙11購物季檔期銷售慘澹，僅賣出900萬...

第三季NAND Flash產業營收季減24.3% 第四季恐續跌

第三季NAND Flash市場仍不敵需求疲弱衝擊，無論在消費電子或伺服器領域出貨皆劣於預期，導致單季NAND Flash...

AI機器視覺加速器 宜鼎FPGA平台登場

宜鼎國際（5289）今（23）日表示，持續擴大AI（人工智慧）布局，推出全新FPGA平台，鎖定AI機器視覺應用，透過低延...

台灣伺服器業者加速分散生產 東南亞、墨西哥布局積極

DIGITIMES研究中心分析師龔明德觀察，中美科技戰愈趨嚴峻，促使台灣伺服器業者加速分散生產布局，主要方向為因應中美政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。