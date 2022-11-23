快訊

5劑免費快篩又來了！12/1起幼兒、長者可再領 第8輪實名制同步實施

直播／疫情平穩 今增本土17,841、境外51、病歿31

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI機器視覺加速器 宜鼎FPGA平台登場

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

宜鼎國際（5289）今（23）日表示，持續擴大AI（人工智慧）布局，推出全新FPGA平台，鎖定AI機器視覺應用，透過低延遲、低功耗、高開發彈性的優異產品特點，幫助全球客戶以更低的整體開發成本，全面推進AI應用導入。

宜鼎表示，全球FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）市場可望在2022年至2027年間達到14.2%的年複合成長率，其發展潛能來自於FPGA在應用開發階段所具備的高度設計彈性，透過可重新配置與設定的程式邏輯，幫助開發人員實現各式應用需求。

宜鼎表示，FPGA平台採用科技巨擘AMD Xilinx Kria K26系統模組，不僅能夠加速AI演算，同時具備低延遲、低功耗特性，是企業導入AI邊緣演算、實現機器視覺應用的一大利器。而面對多元的邊緣AI應用場域，產品本身不僅支援0°至70 °C的標準溫度，更能視應用需求，進一步提升至工業級寬溫標準，在-40°至85°C的嚴苛環境中維持穩定運行。

宜鼎智能周邊應用事業處處長吳志清指出，近來全力發展邊緣AI領域，並以「軟硬整合」作為Innodisk AI的核心宗旨。本次發表的FPGA平台除了本身的開發與演算優勢外，亦能在硬體面擴大結合InnoAgent，實現邊緣設備的遠端頻外管理，更能在軟體面透過iCAP、iVIT等工具，達成高度整合的一站式解決方案（turnkey solution）。

宜鼎表示，就AI機器視覺領域而言，除了導入FPGA平台外，AI模型的訓練（Training）與推論（Inference）更是AI應用成敗的最大關鍵，為此，宜鼎亦推出iVIT軟體開發套件（SDK），預期藉由其低門檻的no-coding使用環境，能較傳統開發流程縮短50%學習時間，並能支援各式異質平台，提升AI應用整合的彈性與相容性。

宜鼎表示，全新FPGA平台將鎖定智慧城市、智慧工廠等應用場域，為AI機器視覺、瑕疵檢測、物件辨識等終端應用提升整體演算效能。未來也將針對安防監控、嵌入式系統等應用需求，陸續推出相應解決方案，深化Innodisk AI佈局。

軟體 智慧城市

延伸閱讀

智原：FPGA-Go-ASIC成功打進多元的應用市場

新北光仁中學智慧教室啟用 校園數位邁大步

巴菲特與魏哲家買股 台積電小股東卻「狂賣股」人數連2週降

「礦金ㄟ」 瑞芳公所結合產學推在地伴手禮

相關新聞

彭博：鴻海鄭州廠宿舍外爆發暴力抗議 對峙畫面曝光

路透與報導，根據中國大陸短影音社群媒體快手今天（23日）出現的一段影片，在受新冠病毒影響的鴻海旗下富士康鄭州廠所在地，自...

美國人不服「下國」管？借鏡世德、國巨：美皮台骨 董事長2年沒去也OK

要「向上」管理美國廠，比管中國、東南亞更痛苦。專家與先進者提醒，就連看似與美國關係不好的中資企業也很拚，台商除了建置數位總部、在地管理，也一定要修好政治學分。

蔣尚義 任鴻海半導體策略長

鴻海昨（22）日宣布，延攬前台積電共同營運長蔣尚義擔任集團半導體策略長，直接向董事長劉揚偉負責，借重蔣尚義豐富的半導體產...

非蘋手機疲弱 台鏈有壓

研調機構Strategy Analytics最新統計指出，非蘋手機市況疲弱，大陸雙11購物季檔期銷售慘澹，僅賣出900萬...

AI機器視覺加速器 宜鼎FPGA平台登場

宜鼎國際（5289）今（23）日表示，持續擴大AI（人工智慧）布局，推出全新FPGA平台，鎖定AI機器視覺應用，透過低延...

台灣伺服器業者加速分散生產 東南亞、墨西哥布局積極

DIGITIMES研究中心分析師龔明德觀察，中美科技戰愈趨嚴峻，促使台灣伺服器業者加速分散生產布局，主要方向為因應中美政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。