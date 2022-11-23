彭博：鴻海鄭州廠宿舍外爆發暴力抗議 對峙畫面曝光

路透與報導，根據中國大陸短影音社群媒體快手今天（23日）出現的一段影片，在受新冠病毒影響的鴻海旗下富士康鄭州廠所在地，自稱是富士康員工的一群人拆毀障礙物並與身穿防護衣的當局人員發生爭執。

影片內容顯示，超過100多人群聚在戶外，並且與數十名身穿防護衣人員對峙，這些人員據稱是警察。一些影片顯示，員工抱怨被供應的伙食不佳，另一些人則抱怨沒有領到工廠承諾發出的獎金。

路透無法立即驗證影片的真實性，鴻海也未立即回覆置評請求。

鴻海鄭州廠是全世界最大iPhone組裝廠，聘僱約20萬名員工。

另據彭博資訊報導，根據目擊抗議行動的影片內容，富士康員工在今天凌晨幾小時從宿舍湧出，推擠穿過穿白色防護衣的人員，人數遠遠超過防護人員。

另一段影片顯示，幾名穿防護衣的人員用棍棒毆打一個躺在地上的人。圍觀群眾大喊「打、打」，成群結隊的群眾擠過路障。一度還有幾個人圍住一輛警車，開始搖晃車輛並咆哮。

另據推特網友轉述，在半夜時分，現場已經失控，維護治安的工作人員與富士康員工打起來。到了凌晨五點，警方使用了催淚瓦斯，富士康工人使用滅火器反擊。

彭博報導指出，根據目擊者的說法，這次的暴動發生在午夜，是抗議未付薪資與擔心疫情擴散傳染。一些員工受傷，而防暴警察23日已抵達現場恢復秩序。

在另一段影片中，憤怒的員工在一間會議室包圍一名安靜、低頭的管理人員，表達不滿與質疑他們新冠篩檢的結果。報導說，不清楚這段會面是發生在何時。其中一名男性員工說：「我真的很害怕這個地方，我們現在可能都篩陽。你們是在讓我們送死。」

彭博報導說，富士康的代表人員不願對此事件置評。

在10月下旬，富士康鄭州廠就曾傳出部分員工自行撤離，甚至徒步上百公里返鄉，主要擔心鄭州廠廠區內感染人數擴大。當時鴻海發出聲明表示，情勢已逐步獲得控制，而鴻海會協調其他廠的產能備援，降低可能iPhone產量的影響。