台灣伺服器業者加速分散生產 東南亞、墨西哥布局積極

DIGITIMES研究中心分析師龔明德觀察，中美科技戰愈趨嚴峻，促使台灣伺服器業者加速分散生產布局，主要方向為因應中美政策變化、北美雲端資料中心業者需求，及針對歐洲或其他中國大陸以外地區客戶，將擴大中國大陸以外的製造，尤其是接近北美雲端客戶的墨西哥，及至東南亞布局新產能，預估2023年主要台廠在中國大陸以外地區伺服器主機板產能布局漸往5成逼近。

龔明德指出主要廠商於大陸以外伺服器產能布局，以廣達最積極，估計2022年在台生產伺服器主機板佔比逾6成，並逐步擴大泰國產能，提供給北美大型雲端客戶。

英業達、緯創集團(含緯創、緯穎)及鴻海2022年將有約5~7成伺服器主機板產能尚位於大陸，2023年在美系客戶需求驅動下，將進一步擴展墨西哥、東南亞產能。

神達因主力客戶為中系伺服器品牌浪潮，估計2022年在大陸生產伺服器主機板將佔7~8成，2023年後將視美系客戶需求，至美國或台灣擴大生產。

DIGITIMES研究中心預期，台灣伺服器業者為因應美國貿易禁令、大陸政策風險、美系客戶需求等，加速擴大中國大陸以外的產能布局，除既有中、台產能外，為因應客戶全球擴建資料中心的需求，將進一步擴展墨西哥產能，以盡量接近美系雲端客戶，及至東南亞(如泰國、馬來西亞、越南等)布建新基地，將牽動現階段尚以兩岸生產為主的上游供應商加快全球生產布局。