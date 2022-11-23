Mitacs、鴻海研究院 啟動加拿大量子研究計畫

加拿大非營利組織Mitacs今（23）日與鴻海研究院簽署合作備忘錄，雙方將攜手於加拿大進行量子前瞻技術研究，此協議也是鴻海擴大在加拿大布局的關鍵一步，除了量子研究外，鴻海亦尋求在加拿大建立研究及設計機構，進一步創造就業機會並推動在地經濟成長。

本次合作備忘錄由鴻海研究院執行長李維斌與Mitacs執行長John Hepburn親自簽署， Mitacs將運用其在加拿大龐大且重要的高等教育研究機構網路，提供資金及人才方面的建議，讓鴻海研究院專注推動量子領域研究。

鴻海研究院執行長李維斌表示，藉由與Mitacs的合作，希望研究院能鏈結加拿大專業人才，共同投入前瞻技術研究，初期將以量子技術領域為研究主軸。「透過Mitacs，我們希望在加拿大建立量子計算研究專案，並在第一年網羅約五到十名研究型實習生。」

加拿大國際貿易部長伍鳳儀表示，這份合作備忘錄展現出加拿大致力加強與印太地區夥伴的貿易、投資關係。將繼續推動加拿大成為世界領先的投資目的地，並為前瞻技術研究持續創造新的機會、創造高薪工作，並在此過程中推動經濟成長。

「安大略省和加拿大擁有世界上最優秀的研究和高等教育人才」，安大略省高等教育部 Jill Dunlop 部長說，「透過這次的合作關係，Mitacs的專案和網絡將串連鴻海研究院的人才渠道，也為安大略省的學生提供難得的機會，在畢業後就能擁有熱門職缺所需的技能。」

Mitacs執行長John Hepburn表示，加拿大建立的國際研究網路越成功，帶來的創新經濟潛力也就越大。透過今天的協議，Mitacs 將與世界首屈一指的電子企業合作，建立人才聯繫管道，進一步推動關鍵量子研究。

今天，鴻海也宣布在加拿大成立軟體研發中心（SRDC），成立初期，SRDC將專注於軟體開發，特別是在電動車的駕駛體驗、人機介面設計、可用度工程，以及其他內部或客戶需求的設計專案。SRDC將在第一階段聘用超過百名的設計與工程人才。