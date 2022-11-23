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竹科歲末藝文音樂會 12月3日午后靜心湖畔聽音樂逛市集

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹科歲末藝文音樂會將於12月3日午后，邀請市民於靜心湖畔聽音樂逛市集，並有摸彩活動。竹科管理局／提供
竹科歲末藝文音樂會將於12月3日午后，邀請市民於靜心湖畔聽音樂逛市集，並有摸彩活動。竹科管理局／提供

竹科學園區管理局將於12月3日下午2時，在竹科園區內靜心湖—太極廣場舉辦「歲末藝文活動-靜心湖畔音樂節」，邀請竹科人與市民前往，共度悠閒午後時光。

隱身於竹科園區中的靜心湖平常就是園區從業人員及市民喜愛的休閒場所，睽違了一年，竹科管理局為了讓所有竹科人能在工作之餘，與家人、朋友齊聚。現場除了音樂會演出外，還有豐富的摸彩禮與周邊湖畔市集、DIY親子手作與集點闖關活動。

竹科管理局表示，今年的竹科歲末音樂會以爵士樂為主軸，現場邀請到實驗部屋OC Experiment、Blueburn及獲得金曲獎肯定的天際線融合爵士樂團Skyline和Ruby Pan潘子爵四組不同風格的爵士樂團，輪番將帶來長達3小時的音樂饗宴，用音樂在這12月冬日時節中，以溫暖舒服的爵士藍調曲風溫暖所有參與民眾的心。

同時現場安排豐富的湖畔市集活動，特色美食攤位、親子音樂闖關活動、DIY手作體驗，還有邀請氣球達人表演折氣球送給所有小朋友們，讓大家帶著全家人一起在靜心湖畔感受自然、音樂、歡樂。

活動現場也將發放500張價值百元的園遊點券及摸彩券給前500名民眾，發放時間為12月3日活動當天下午1:30，數量有限發完為止，摸彩禮總價值超過15萬元的好禮。

竹科 爵士 親子

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