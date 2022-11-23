郭台銘最有成就感的一天：見證與BNT簽署癌症疫苗MOU

郭台銘今（23）日在臉書上談到他人生最有成就感的一天，是今年11月11日，在永齡基金會、德國BioNTech董事長Helmut Jeggle見證下，睿田生技董事長唐季祿與BioNTech商務長Sean Marett，在台北共同簽署了「癌症疫苗」免疫治療合作備忘錄。

郭台銘說，BioNTech是世界上公認擁有最尖端mRNA技術的生技公司，BioNTech創始初衷，不是為了研發COVID -19疫苗，而是癌症治療。

mRNA技術，就是把癌細胞特殊突變訊息mRNA片段，包裹在一個如奈米微粒這麼小的脂肪層裏面，注射疫苗後啟動人體免疫系統反應，去攻擊殺死癌細胞。

德國BioNTech因為擁有這種最先進的免疫療法技術，所以才能在疫情發生後不到一年，成功研發COVID-19疫苗。但癌症疫苗也就是創新mRNA免疫癌症療法，才是真正BioNTech主要核心研發項目。癌症疫苗療法是mRNA技術的最大夢想，它的技術目前已臻成熟階段。

2022年11月11日，睿田生技董事長唐季祿與BioNTech商務長Sean Marett，在台北共同簽署了「癌症疫苗」免疫治療合作備忘錄。

雙方第一個合作案，將是睿田生技協助BioNTech研發用於治療頭頸癌的mRNA癌症疫苗（BNT113），進行臨床試驗。由於台灣的頭頸癌發生率高居全球第一，此臨床試驗將開始在台灣進行。未來雙方將共同討論把合作面向擴展到其他癌症疫苗、細胞與免疫治療等專案。

尤其許多癌症因為人種區分，有亞洲人好發的癌症，有白人好發的癌症，有華人好發的癌症。睿田生技將協助BioNTech在台灣組成專家科學建議委員會，特別針對「亞洲地區好發癌症」，給予BioNTech建議 、數據及臨床實驗等。

郭台銘說，「睿田生技與BioNTech的簽約儀式，將是創新的腫瘤治療技術，不僅是在台灣、華人世界甚至全世界，我們都向前邁開了一大步。」過去，歐美生技產業很少特別針對亞洲人種研發標靶藥物與治療藥物，本次計畫特別針對亞洲人好發性癌症作為研發主軸。「我捐贈國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院與輻射科學暨質子治療中心後，更希望我能擔任癌症治療的特殊志工，當生技醫療有重大進步時，台灣人可以是第一個被治癒的對象。」

2018年諾貝爾生醫獎頒給以免疫療法治療癌症有重大突破的James Allison及本庶佑，表彰他們對顛覆傳統癌症療法的一大貢獻。

如今，BioNTech研發的癌症疫苗有望再開啟一條更新、更進一步的癌症治療新希望，而「希望」這兩個字對癌症重症病患多麼重要。

這次來自雙方的癌症治療專家們，將共同促成這項對於人類生命有重大貢獻的合作項目。郭台銘相信，在可預見的將來，癌症疫苗療法加入之後，許多患者可以得到更好治療，癌症將不再成為令人害怕的絕症。

從COVID-19疫苗的研發成功，可以看出BioNTech的mRNA技術獨步全球。而這次永齡健康基金會與BioNTech合作，將是台灣生技產業在全球布局最正確方向。

郭台銘表示，「我們結合最尖端的國際技術，打國際盃，共同合作、在台灣或是其他地區臨床實驗，它才能將台灣的生技產業帶向國際舞台，也才能將台灣擁有的優勢正確切入生技產業。」

永齡健康基金會支持的睿田生技公司，從事精準醫療及基因體醫學業務多年，透過與台灣大學台成細胞治療中心合作，睿田生技已發展出多項癌症醫學的前沿科技，特別是在細胞治療領域。

郭台銘對於能成為BioNTech在癌症疫苗首選的合作夥伴深感欣慰，他表示，「我為所有的團隊，感到無比榮耀，也對自己身為抗癌志工的角色，再邁出一步，感到無比歡欣。祈許所有癌症病患及家人，多一個希望，少一點苦難。」