科技戰加速伺服器廠分散生產 擴大東南亞、墨國布局

DIGITIMES研究中心分析師龔明德觀察，中美科技戰愈趨嚴峻，促台灣伺服器業者加速分散生產布局，主要方向為因應中美政策變化、北美雲端資料中心業者需求，以及針對歐洲或其他大陸以外地區客戶，將擴大於中國大陸以外製造，尤其於接近北美雲端客戶的墨西哥，以及至東南亞布局新產能，預估2023年主要台廠在大陸以外地區伺服器主機板產能布局漸往5成逼近。

龔明德指出主要廠商於中國大陸以外伺服器產能布局，以廣達最積極，估計2022年在台生產伺服器主機板佔比逾6成，並逐步擴大泰國產能，提供給北美大型雲端客戶。英業達、緯創集團(含緯創、緯穎)及鴻海2022年將有約5~7成伺服器主機板產能尚位於大陸，2023年在美系客戶需求驅動下，將進一步擴展墨西哥、東南亞產能。而神達因主力客戶為中系伺服器品牌浪潮，估計2022年在大陸生產伺服器主機板將佔7~8成，2023年後將視美系客戶需求，至美國或台灣擴大生產。

DIGITIMES研究中心預期台灣伺服器業者為因應美國貿易禁令、大陸政策風險、美系客戶需求等，加速擴大中國大陸以外的產能布局，除既有中、台產能外，為因應客戶全球擴建資料中心的需求，將進一步擴展墨西哥產能，以盡量接近美系雲端客戶，以及至東南亞(如泰國、馬來西亞、越南等)布建新基地，此亦將牽動現階段尚以兩岸生產為主的上游供應商加快全球生產布局。