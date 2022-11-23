微星獲2022台灣25大國際品牌 成長率27%

「2022台灣最佳國際品牌價值調查」正式出爐，全球電競、創作者、商務領域的領導品牌MSI微星（2377）再傳捷報，今年再度獲選台灣25大國際品牌，品牌價值達2.19億美元，較去年大幅提升27%，也是自2018年以來連續第5年獲選，彰顯微星提升企業品牌價值成績斐然。

「台灣最佳國際品牌價值調查」是每年由經濟部工業局「台灣品牌耀飛計畫」與財團法人台灣經濟研究院，以及國際專業鑑價公司Interbrand合作，採用與「全球百大品牌調查」相同品牌鑑價系統，評鑑台灣國際品牌之品牌價值，同步與國際接軌。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI微星科技專注深耕品牌核心價值，全產品貼近粉絲需求。我們以永續經營的企業公民自詡，致力於實踐ESG使命。節能減碳，持續朝綠色品牌邁進，從2008起擘劃2030年範疇1+2之碳排放減少60%的具體目標；落實社會責任，以行動支持政府防疫和公益關懷、培育人才並弭平弱勢學生數位資源落差；除此之外，公司內部更推行ONE MSI企業文化，強調總部與海外據點策略方向一致協作。未來我們將發揮產業領導者的影響力，攜手供應商夥伴發展永續供應鏈。再次感謝逾36年的粉絲及玩家的支持，我們會繼續厚植品牌實力，推出更棒的產品！」

MSI微星科技產品是CES創新獎、Red Dot、IF、GOOD DESIGN AWARD等各國際及設計大獎常勝軍。在此後疫情世代，我們更積極以旗下各產品線展開跨界合作，不僅結盟知名Monster Energy Yamaha車隊、推出EVANGELION e: PROJECT《新世紀福音戰士》、《哥吉拉》聯名硬體。再者，MSI微星科技更顛覆純電競思維，擴大創作者品牌力度，推出義大利傳奇設計師Alessandro M.開瓶器、聯名街頭時尚教父藤原浩Creator Z16筆電等，打造企業韌性，找到創新永續的動能。