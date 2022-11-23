Mitacs與鴻海研究院 宣布啟動加拿大量子研究計畫

Mitacs(Mathematics of Information Technology and Complex Systems)作為致力於促進加拿大創新的非營利組織，今（23）日與全球最大的電子代工製造服務商-鴻海（2317）所屬的鴻海研究院，簽署合作備忘錄，在加拿大駐台北辦事處積極推動下，雙方攜手於加拿大進行量子前瞻技術研究。

本次合作備忘錄由鴻海研究院李維斌執行長與Mitacs執行長John Hepburn親自簽署， Mitacs 將運用其在加拿大龐大且重要的高等教育研究機構網路，提供資金及人才發展方面的建議，鴻 海研究院專注於推動量子領域研究。

此協議也是鴻海擴大在加拿大的研發及創新能力，關鍵佈局的第一步。除了量子研究外，鴻海 亦尋求在加拿大建立研究及設計機構，進一步創造就業機會並推動在地經濟成長。

李維斌表示：「藉由與 Mitacs 的合作夥伴關係，希望研究院能鏈結加拿大的 專業人才，共同投入前瞻技術研究，初期將以量子技術領域為研究主軸。透過 Mitacs，我們希望在加拿大建立量子計算研究專案，並在第一年網羅約五到十名研究型實習生。」

加拿大國際貿易部伍鳳儀部長表示，這份合作備忘錄展現出加拿大致力於加強與包括台灣在內的印太地區夥伴的貿易和投資關係。 政府將繼續推動加拿大成為世界領先的投資目的地，並為前瞻技術研究持續創造新的機會—— 創造高薪工作並在此過程中推動經濟成長。

「安大略省和加拿大擁有世界上最優秀的研究和高等教育人才，」安大略省高等教育部 Jill Dunlop 部長說。 「透過這次的合作關係，Mitacs 的專案和網絡將支持串連鴻海研究院的人才渠道，也為安大略省的學生提供難得的機會，在畢業後就能擁有熱門職缺所需的技能。」

John Hepburn 表示 :「加拿大建立的國際研究網路越成功，帶來的創新經濟潛 力也就越大。透過今天的協議，Mitacs 將與世界首屈一指的電子企業合作，建立人才聯繫管道， 進一步推動關鍵的量子研究。」彙集來自世界各地的高等教育研究人才，以及國際間的業界夥伴關係，除了能促進全球經濟的產業創新，也能確保加拿大在未來幾年能保持競爭優勢。