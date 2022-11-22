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遠傳friDay購物導入AI應用 合作供應商有望增逾千家

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
遠傳friDay購物今(22)日舉辦「電商新契機發表會」，擴大號召品牌供應商加入，共同開拓商機新藍海。前排右五為遠時數位科技董事長井琪、前排右六為遠時數位科技總經理謝振豊。圖／遠傳提供
遠傳friDay購物今(22)日舉辦「電商新契機發表會」，擴大號召品牌供應商加入，共同開拓商機新藍海。前排右五為遠時數位科技董事長井琪、前排右六為遠時數位科技總經理謝振豊。圖／遠傳提供

遠傳friDay今（22）日舉辦電商新契機發表會，推出兩項AI （人工智慧）新功能，並看好電商業務導入AI後，能夠提升經營效益，未來也可望吸引逾千家供應商加入遠傳friDay。

遠傳電信總經理暨遠時數位科技董事長井琪去年延攬PChome Online網路家庭前營運長謝振豊，加入friDay購物並擔任總經理。

井琪表示，friDay購物在謝振豊的帶領下深耕AI運算，期盼遠傳friDay購物能創造新商業模式，攜手品牌商開拓未來新商機。

謝振豊指出，創新科技、擴大技術應用是增進電商服務的重要關鍵，有了AI應用，可讓電商業者用更少的人力進行網站維護與經營，並由AI帶來流量，產生正向循環。

遠傳friDay導入AI系統後，已連續3個月營收成長率為業界第一，AI應用打破現行電商系統架構，使商品無限制曝光並準確接觸消費族群，同時讓消費者操作體驗感更加流暢、需求更加貼近、折扣更加豐富，全方位提供消費者多元化的網購新視野。

遠傳電信

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