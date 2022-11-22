遠傳friDay購物導入AI應用 合作供應商有望增逾千家

遠傳friDay今（22）日舉辦電商新契機發表會，推出兩項AI （人工智慧）新功能，並看好電商業務導入AI後，能夠提升經營效益，未來也可望吸引逾千家供應商加入遠傳friDay。

遠傳電信總經理暨遠時數位科技董事長井琪去年延攬PChome Online網路家庭前營運長謝振豊，加入friDay購物並擔任總經理。

井琪表示，friDay購物在謝振豊的帶領下深耕AI運算，期盼遠傳friDay購物能創造新商業模式，攜手品牌商開拓未來新商機。

謝振豊指出，創新科技、擴大技術應用是增進電商服務的重要關鍵，有了AI應用，可讓電商業者用更少的人力進行網站維護與經營，並由AI帶來流量，產生正向循環。

遠傳friDay導入AI系統後，已連續3個月營收成長率為業界第一，AI應用打破現行電商系統架構，使商品無限制曝光並準確接觸消費族群，同時讓消費者操作體驗感更加流暢、需求更加貼近、折扣更加豐富，全方位提供消費者多元化的網購新視野。