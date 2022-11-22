「台灣最佳國際品牌」榜單揭曉 趨勢科技拿下第二名

2022年「台灣最佳國際品牌」榜單揭曉，全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技拿下第二名，品牌價值成長13%、達20.74億美元、再創新高。

「台灣最佳國際品牌價值調查」為經濟部工業局與國際知名品牌顧問公司Interbrand合作，評估台灣品牌於全球市場中呈現的品牌競爭力。本次品牌價值調查趨勢科技於全球經濟情勢嚴峻中仍然表現強勁，入列台灣最佳國際品牌並位列前茅，為軟體類榜首，見證趨勢科技一路從防毒專家進化為全球雲端資安平台巨擘。

趨勢科技指出，因應產業經營環境的高速變革與急遽攀升的網路資安風險，趨勢科技致力投入數位轉型，於今年推出全新全方位整合網路資安平台，建構完整的資安生態系統，協助企業在數位轉型上雲時代更能全面檢視數位資產與管理資安風險。勢科技將從端點至雲端的資安解決方案整合至單一平台，協助企業持續發掘與評估資安風險，透過更全面的資安可視性，為企業建構最完整的資安防護網。趨勢科技透過訂閱制的雲端軟體即服務SaaS(Software as a Service) 幫助企業提升營運效能並更能與開發營運(DevOps)有效整合，讓企業更專注於核心業務加速發展腳步。

趨勢科技2021年度銷售淨額相較2020年成長9%，創下歷史新高，全球採用訂閱服務(subscription-based)的客戶年度成長率更高達14%。趨勢科技在去年2021年IDC 「全球雲端工作負載防護市場占有率」(Worldwide Cloud Workload Security Market Shares)報告中拿下第一。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，多年前即預見資安風險管控與資安治理將隨著網路開放性與雲端化而更受重視，率先朝向單一平台整合服務發展，提供完整的資安可視性以幫助企業進行資安風險管理。近期延伸佈局新興科技應用資安領域，不僅近年在工控與電動車相關研發有所成績，同時也針對5G、元宇宙等科技相關領域投入大量研發資源，希望在新興應用領域搶奪先機。