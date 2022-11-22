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艾訊今年營收將突破60億大關 明年力拚雙位數增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠艾訊（3088）今（22）日舉行法說會，展望後市，艾訊預估今年全年營收有望突破60億大關，創歷史新高紀錄，至於2023年，目前從客戶反饋來看，明年艾訊受大環境不景氣影響較小，預計在自動化、博弈、醫療等六大垂直應用市場齊步增長下，艾訊營收依然有機會繳出雙位數年增長。

艾訊預計，今年第4季營收將低於第3季，但仍優於去年同期。2022全年營收將輕鬆突破60億元大關，繳出兩位數年增率，並創下歷史新高紀錄。

艾訊今年10月營收5.39億元，月減16%、但年增38.6%；累計艾訊今年前10個月營收達53.42億元、年增33.4%，不僅超過去年全年成績，亦創歷史全年新高紀錄。

從產品營收占比來看，今年前三季自動化為47%，而博弈、網通、醫療、零售合計42%、其他11%，與去年比例差異不大。

展望2023年，艾訊指出，目前客戶對明年展望很樂觀，但艾訊自身較為保守，從艾訊內部預估及客戶反饋一起來看，公司明年業績不會受到大環境太多影響，預期明年營收仍會增長，不考慮匯率因素估個位數增長，若加計匯率因素，不排除明年營收有雙位數增長空間。

毛利率來看，艾訊今年前三季毛利率達32.5%，上半年有受到零組件缺料漲價及現貨市場採購影響，惟在消費性電子需求驟降後，缺料問題已大幅紓解，艾訊預計未來毛利率將維持今年前三季水準或略增，明年影響毛利率因素主要是匯率及產品組合，原物料影響性已大幅降低。

在庫存方面，艾訊截至今年9月庫存金額約為21億元，主要是因過去受長短料問題影響，但在缺料情況大幅減緩的現在，預計到12月庫存水準會顯著下降。

此外，艾訊為了擴大產能，去年買下汐止新廠房，目前仍在整備階段，預計明年5月份完成工廠搬遷，預計汐止新廠未來產能滿載後，產能將比舊有的艾訊北投廠產能增加五成。

營收 毛利率

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