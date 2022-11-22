光洋科：3 奈米靶材開始出貨

靶材廠光洋科（1785）今 (22) 日表示，3 奈米靶材已開始出貨。董事長黃啟峰表示，由於本季全球需求趨緩，預期將延續到明年第2季，對於短期營運展望態度為保守，但仍看好半導體及資料中心長期成長。

黃啟峰表示，為半導體客戶設置的塑性成型中心已完工，瞄準28奈米以下製程，預期隨著新產能逐步開出，未來5年前端半導體工繳（加工收入）年複合成長率 (CAGR) 高達50%。

黃啟峰說，光洋科主攻儲存、半導體及顯示器3大領域，除擴大營運規模、優化產品組合及技術升級，內部也展開數位轉型及零碳轉型。獲利來源主要來自工繳營收，佔營收比重達 2 成，其他則為加工過程中衍生的貴金屬交易。

黃啟峰表示，電子產品日趨複雜，對先進材料的需求增加，尤其在地緣政治影響性日漸擴大下，在地供應鏈的重要性提高，加上循環經濟趨勢，未來長期營運看好。未來5年半導體工繳業績年複合成長率可望達50%水準，所占營收比重也將自目前的4%，逐步邁向20%目標。

黃啟峰表示，對於整個經濟的看法，今年Q4到明年Q2都是需求谷底，對光洋科來說，半導體和資料中心上升動能持續存在，特別是半導體，光洋科還在擴展市占率階段，景氣影響相對小。