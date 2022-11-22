光洋科3奈米靶材正式出貨 年複合成長率上看50%

靶材廠光洋科 (1785） 今 (22) 日召開法說會，董事長黃啟峰表示，公司為半導體客戶設置的大型塑性成型中心已完工，瞄準28奈米以下製程，新產能逐步開出，其中3奈米銅合金靶材也開始出貨。他強調，光洋科未來五年，在前端半導體工繳 (加工收入)， 年複合成長率 高達50%。他也看好光洋科將在循環經濟、原材料在地化的趨勢下，在半導體、硬碟儲存及顯示器三大領域，大啖商機。

黃啟峰指出，光洋科獲利來源主要來自工繳營收，占營收比重達二成，其他則為加工過程中衍生的貴金屬交易，因此儘管前三季營收受貴金屬價格波動、年減 11.4%，但本業營業利益仍年增4.5%。

黃啟峰看好，電子產品越趨複雜，需要更精密的晶片及解決方案，需要更先進材料，尤其在地緣政治影響性日漸擴大，在地供應鏈的重要性提高，加上循環經濟趨勢，光洋科未來五年工繳收入、獲利都會穩定成長。

黃啟峰認為，光洋科已在儲存硬碟端站穩腳步，成為全球最大的供應商，在半導體領域的布局，也從跟隨著蛻變與晶圓廠大廠共同合作開發，未來將隨著各大晶圓廠導入比重拉升，在半導體領域占工繳營收比重，將由目前的4%，到2026年躍升至20%，其中尤其備受關注的3奈米銅合金靶材，也隨著新建的塑性成形材料中心完成，開始出貨，有信心未來將在這個領域，未來五年年複合成長上看50%。

至於對未來景氣展望，黃啟峰表示，對長期前景仍抱持正面想法，最主要受惠於三個主要的產業趨勢，包括第一電子產品越趨複雜並將需要更多種類的合金材料以及更新穎的材料作為解決方案、第二對於在地供應鏈的重要性不斷提高以及第三產業越來越重視循環經濟。這三個外在趨勢將推動光洋科持續成長。

除此之外，光洋科對內也將持續推動五大轉型策略，包括擴大規模、優化產品組合、卓越經營、技術升級、責任企業。在內外雙引擎的推動下，長期看來光洋科的營收及獲利都還有大幅度的成長空間。