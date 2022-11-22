遠傳friDay購物導入AI應用 推「網紅看盤」等兩大網購服務
遠傳（4904）friDay購物導入AI應用與獨家開發技術，經過一年的耕耘與嘗試，締造豐碩成果，今（22）日舉辦「電商新契機發表會」，以創新商業模式、「再轉轉」與「網紅看盤」兩大網購服務，開啟電商AI應用。瞄準品牌供應商各種需求，遠傳friDay購物提供全方位AI電商解決方案，商品「一點上架、多點曝光」，攜手供應商共創多贏。
遠時數位科技董事長井琪表示，遠傳friDay購物在總經理謝振豊帶領下深耕AI運算，為消費者打造創新的網購體驗。遠時數位科技總經理謝振豊則分享，引進適用創新科技、擴大技術應用兩大重點，是不斷增進電商服務的關鍵；遠傳friDay購物的AI應用首部曲正是為持續推動電商成長與進步。遠傳friDay購物同時也提供合作夥伴簡易操作的應用平台；透過AI技術，僅需單點上架即可達到商品多點曝光，大量增加購買機會，創造一站多贏。
遠傳friDay購物致力於AI應用開發近一年時間，累積亮眼成效，業績成長率連續三個月皆為業界第一，AI應用可打破現行電商系統架構，使商品無限制曝光並接觸到準確的消費族群，同時可讓消費者操作體驗感更加流暢、需求更加貼近、折扣更加豐富，全方位提供消費者多元化的網購新視野。
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