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光洋科：未來5年前端半導體的工繳年複合成長率將達到50%

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

光洋應用材料科技（1785）今（22）日召開法說會，光洋科前三季工繳（加工費用收入）營收年增8.8%至42.4億元，帶動前三季毛利創下同期新高。董事長黃啟峰表示，未來5年，前端半導體的工繳年複合成長率預估可達50%，前端半導體工繳營收占比將從4%上升至20%，可望帶動整體工繳營收年複合成長達雙位數。

黃啟峰表示，光洋科獲利來源主要是來自工繳營收，投資人應追蹤工繳營收來了解公司實際營運狀況。以產業別來看，前三季硬碟、半導體、面板產業的工繳營收占比分別為44.3%、27.1%、10.3%。

針對現在市場對於終端需求下降的疑慮，黃啟峰也指出，硬碟產業的確受到短期逆風影響，但隨著雲端時代的來臨，市場對於大容量硬碟的需求將越來越高，未來仍看好硬碟產業長期的成長性。而在前端半導體方面，光洋科現在仍在爭取更多的市占率，營收占比不大，因此不受市場終端需求波動影響。

此外黃啟峰表示，對長期前景仍抱持正面想法，最主要受惠於三個主要的產業趨勢，包括第一電子產品越趨複雜並將需要更多種類的合金材料以及更新穎的材料作為解決方案、第二對於在地供應鏈的重要性不斷提高以及第三產業越來越重視循環經濟。這三個外在趨勢將推動光洋科持續成長，除此之外，光洋科對內也將持續推動五大轉型策略，包括擴大規模、優化產品組合、卓越經營、技術升級、責任企業。在內外雙引擎的推動下，長期看來光洋科的營收及獲利都還有大幅度的成長空間。

黃啟峰也預期，未來5年前端半導體的工繳年複合成長率預估可達50%，前端半導體工繳收入占比將從4%上升至20%，可望帶動整體工繳營收年複合成長達雙位數。工繳營收的成長將進一步支持光洋科持續投資以創造更高的價值，並持續穩定發放現金股利。

營收 光洋科

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