英特爾代工事業挫敗？晶圓代工業務負責人請辭

積極衝刺晶圓代工業務的英特爾，驚傳晶圓代工業務（IFS）負責人Randhir Thakur請辭，明年第1季生效，外界解謮是英特爾衝刺晶圓代工事業遭遇挫敗 。

外媒 The Register 報導，21 日英特爾執行長基辛格（ Pat Gelsinger）信件表示，高級副總裁暨晶圓代工服務總裁 Randhir Thakur 已另謀高就，但繼續帶領部門直到2023 年第一季，之後由新負責人接手。

此消息獲英特爾證實，英特爾也發表聲明表示，英特爾晶圓代工事業群(IFS)經營團隊變動：總裁 Randhir Thakur決定尋求其他機會，他會帶領IFS直到2023 年第1季，並且協助確保英特爾在預期完成Tower Semiconductor 收購的時期，順利交接給新的英特爾IFS領導者。

英特爾公司感謝 Randhir 為 IFS所做的貢獻，並祝福他在新的事業機會中一切順利。

Randhir Thakur是英特爾啟動IDM2.0，成立IFS衝刺晶圓代工版圖重要領導者，2017 年加入英特爾後擔任多項職務，即在基辛格的支持下，建立IFS大聯盟平台，也公開喊話，將鎖定 包括台積電等七大半導體廠大舉挖角，對台積電進逼，也讓三星感到芒背在刺。

Randhir Thakur曾表示，希望英特爾代工服務業務，在2030年前超越三星，取得市占第二名。

英特爾甚至不惜斥資54億美元，收購以色列晶片代工廠高塔半導體（Tower Semiconductor ），擴大晶圓代工服務層面動作相當積極。

不過根據英特爾的財報顯示，2022年第3季英特爾晶圓代工業務營收僅 1.71 億美元，占同期總營收153億美元約 1.1%，英特爾晶圓代工業務似乎不如預期順利。

一般推測， Randhir Thakur請辭，與提升英特爾晶圓代工業務成效未彰顯不脫干係。至於會保留在這段時間進行交接，要到2023年第1季完成，也英特爾決策層希望Randhir Thakur要留任到明年的原因之一。英特爾未來可能會讓併購高塔半導體的管理層接管晶圓代工業務。