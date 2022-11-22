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英特爾晶圓代工負責人另謀高就 明年第1季換人領導

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

外媒The Register報導，21日英特爾執行長Pat Gelsinger信件表示，高級副總裁暨晶圓代工服務總裁Randhir Thakur另謀高就，但將持續領導該部門直到 2023年第1季。此項消息已獲得發言人英特爾William Moss證實。

外媒報導，Pat Gelsinger 在信中感謝Randhir Thakur 兩年半內一直是英特爾團隊重要領導者，自2017年加入英特爾後擔任多項重要職務。

Pat Gelsinger 表示 ，Randhir Thakur 對英特爾 IDM 2.0 轉型貢獻良多，尤其協助英特爾 IFS 業務發揮很大作用。

英特爾 2021 年初宣布重返晶圓代工業務，並更名為英特爾代工服務 (IFS)，外界解讀，目的是與晶圓代工大廠台積電（2330）和三星競爭。尤其台積電為英特爾主要對手，AMD、輝達及蘋果都是台積電的客戶。

英特爾晶圓代工服務業務是Pat Gelsinger計畫發展重要部分，目標是讓英特爾 2025年產能翻倍，先進晶片製造領域超越台積電和三星。

英特爾 台積電 晶圓代工

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