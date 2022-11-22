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品牌力大躍進 晶睿榮獲2022台灣國際品牌殊榮

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

晶睿（3454）連續三年獲選前40大台灣國際品牌，透過品牌戰略升級及品牌內化的雙策略驅動，成功重塑品牌聲量，榮登台灣傑出品牌企業。晶睿表示，公司身為全方位智慧安防解決方案提供者，將持續建構安心場域，亦強化環境、社會、治理等營運面向，目前已是台灣第一家致力永續發展的安防品牌，未來目標成為全球第一線安防企業。

晶睿全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，連續獲獎是對晶睿品牌進化的極大肯定。自去年起推動品牌蛻變，即是挑戰開始，我們以『We Get The Picture』為口號，展開國際間線上/下產品行銷活動，對內則透過速度、透明、品質、團隊合作企業文化，融入活動理念，持續推廣品牌價值，期望藉由內化過程，不斷創造正向影響力，堆疊品牌意識，促進品牌再成長。

由經濟部工業局與全球權威品牌調查機構Interbrand合作主辦「2022年台灣最佳國際品牌價值調查」，導入國際專業品牌鑑價模式進行評選，22日公布結果，晶睿榮獲「台灣國際品牌潛力之星」，列席前40大品牌，以各項品牌指標傑出表現，獲得高度肯定。

晶睿今年於品牌力、永續力、產品力、營運力上有所斬獲。品牌蛻變後，品牌力大躍進，連續十年入選國際安防產業前20強公司、榮登台灣首屆金防獎、資安認證最多品牌、獲頒TTQS人才發展品質管理系統評鑑認證，近年更取得泰國曼谷捷運紅線、日本百年酒廠、南非高速公路、新加坡國際學校、美國校園等成功案例；品牌融合永續經營發揮綜效，連續五年自主發行永續報告書。

同時推出跨世代產品，接軌人工智慧物聯網商機，打造雲端安防解決方案，推出首跨訂閱制市場的全新服務VORTEX，以VSaaS (Video Surveillance as a Service)為基礎，整合網路攝影機、影像管理軟體及雲端儲存空間，配置強大的AI影像分析技術及深度學習能力，提高客戶營運效率。

晶睿 雲端

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