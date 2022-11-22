台積電3奈米晶圓價格傳出 一片高達2萬美元

集微網消息，據業內消息人士稱，台積電的每片晶圓銷售價格從10nm以下製程節點開始呈指數級增長，其中3nm的晶圓價格一片高達20000美元。

據台媒《電子時報》報導，消息人士稱，當台積電成為全球第一家在大批量生產中採用193nm光刻技術的芯片製造商時，部署193nm工具的90nm晶圓價格在2004年接近2000美元/片。在代工廠進入10nm以下製程領域之前，晶圓價格一直在穩步上漲。2008年40nm製程的價格為2600美元/片，2011年28 nm製程的價格約為3000美元，2017年引入10nm製程並投入量產時，價格約為每片12英寸晶圓6000美元。

“然而台積電在2018年推出7nm製程時，晶圓價格躍升至近10000美元，2020年5nm晶圓價格突破16000美元。”消息人士說道。

消息人士指出，台積電3nm的晶圓價格估計超過20000美元，這肯定會增加芯片和系統供應商的成本負擔，將不斷上漲的成本轉嫁給下遊客戶並最終轉嫁給終端消費者將是不可避免的。

日前台積電創始人張忠謀表示將不排斥把一部分先進產能移到美國生產，也有可能將3nm轉移至台灣以外地區，例如美國。張忠謀指出，現在有一個計劃，不過還沒有完全敲定，應該說是差不多敲定，就是在同一個亞利桑那州，“3nm是phase 2（第二階段），5nm是phase 1（第一階段）。”台積電則回應稱，目前尚無進一步消息。