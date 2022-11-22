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大摩祭震撼彈：瑞薩與安森美發出砍單令 正削減Q4測試訂單

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

原先缺貨的車用晶片，現在竟然供給過剩！？摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「亞太車用半導體」報告中指出，由於兩大因素影響，瑞薩與安森美兩大半導體廠已發出砍單令，正在削減第4季的晶片測試訂單中。

兩大造成半導體大廠發出砍單令的原因，包括：一、台積電（2330）第3季車用半導體晶圓產出年增達82%，較疫情前高出140%；二、中國電動車銷量轉弱（占全球電動車五至六成），使得車用半導體目前已足額供給，砍單潮正開始發生中。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，從半導體晶圓代工後段製程的最新訪查得知，部分車用半導體如MCU與CIS供應商包括瑞薩半導體、安森美半導體等，目前正在削減一部分第4季的晶片測試訂單，顯示車用晶片缺貨不再。

半導體 晶片

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