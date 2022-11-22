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智原：FPGA-Go-ASIC成功打進多元的應用市場

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原（3035）今（22）日表示，其FPGA-Go-ASIC服務已成功交付多項設計案，製程從55奈米至22奈米，涵蓋工業、醫療、智能電網、樂器、與5G無線等應用領域，晶片成品顯著降低原有FPGA設計的BOM成本與功耗，提升市場競爭力；其中部分設計案依客戶需求，與原來的FPGA晶片針腳完全兼容 (pin-to-pin compatible)，用以直接取代晶片運行。

智原表示，累積數十年SoC與IP經驗，熟悉上億閘級(gate-count)的高複雜度SoC設計與製程特性，搭配自有IP及Arm或RISC-V處理器，可快速整合並降低成本，有效率地將FPGA設計轉換為ASIC晶片。由於ASIC的電路設計效率較高，採用較成熟製程即可逹到系統所需的效能，例如將FinFET製程的FPGA轉換至40奈米或28奈米。

智原表示，IP客製化的能力可滿足不同IP配置(configuration)的需求，將多個FPGA設計整合為單晶片ASIC，大幅降低系統BOM成本、晶片封裝及PCB尺寸與功耗。

智原科技營運長林世欽表示，相較於以LUT單元來實現邏輯設計電路的FPGA，採用標準元件的ASIC少了相對多餘的電路，提供較高的效能且減少不必要的功耗。智原為客戶降低整合風險以加速上市時程，加上我們的長期供貨承諾，相信這個FPGA-Go-ASIC解決方案將協助客戶無後顧之憂地搶佔市場商機。

IC設計 晶片 智原

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