威盛推出適用於極嚴苛工業物聯網部署智能邊緣系統
威盛（2388）推出強固型威盛 AMOS-3007 智能邊緣系統，適用於設備監控和自動化製程、豐富的數據可視化和設施管理等嚴苛的工業物聯網用例。
威盛表示， AMOS-3007搭載無風扇 1.5GHz Intel Atom 四核處理器，外觀尺寸僅為 170mm (寬) x 48.5mm(高) x 126mm (深)的強固型外殼，提供豐富的 I/O 和連接功能。提供壁掛式和 VESA 安裝選項，即使於最有限的空間也可以輕鬆部署。其 -20°C 至 70°C 的寬溫工作範圍，能夠確保在最嚴苛的環境中可靠運行。
威盛 AMOS-3007 解決方案提供豐富的 I/O 和連接選項，包括兩個千兆乙太網端口、兩個可鎖的 USB 2.0 和兩個 USB 3.0 端口、兩個可支援雙顯示的 HDMI 連接器、兩個 COM 端口和一個支援8位元GPIO的DIO端口。
內部擴充選項包括三個用於 SATA 存儲和無線擴充型號的 M.2 插槽、一個 4G/5G SIM 卡插槽，以及一個可支援最高 32GB 內存的 DDR4 SODIMM 插槽。
威盛全球行銷副總 Richard Brown 表示， 威盛 AMOS-3007 為最苛刻的 IIoT 用例提供了高性能、低功耗和豐富的 I/O 連接的完整。他表示， 堅固耐用的設計和支援寬溫工作範圍，此款強固型超緊湊系統能最於極嚴峻的環境中提供了堅如磐石的可靠性。
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