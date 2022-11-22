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鴻海延攬蔣尚義 擔任半導體策略長

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海今（22）日宣布，即日起延攬蔣尚義博士擔任集團半導體策略長一職，直接向董事長劉揚偉負責。本報資料照
鴻海今（22）日宣布，即日起延攬蔣尚義博士擔任集團半導體策略長一職，直接向董事長劉揚偉負責。本報資料照

鴻海今（22）日宣布，即日起延攬蔣尚義博士擔任集團半導體策略長一職，直接向董事長劉揚偉負責；未來，鴻海將借重蔣尚義豐富的半導體產業經驗，提供鴻海全球半導體布建策略及技術指導。

蔣尚義1997年返台後，是台灣半導體發展從微米世代跨入奈米世代最重要的技術推手之一。於本世紀初，帶領技術團隊奠定台灣科技產業技術領先基礎，被譽為台灣能維持半導體競爭優勢的關鍵人物。

鴻海董事長劉揚偉表示，感謝蔣尚義對鴻海在半導體產業布局以及營運能力的認同，在集團全力發展半導體產業的關鍵時期，願意加入鴻海，為集團在半導體發展貢獻其所長，相信有他加入後，定能為鴻海全球布局策略以及技術發展帶來卓越的貢獻。

蔣尚義2001年榮獲美國商業週刊雜誌遴選為「亞洲之星」最重要的五十位創新者之一，2003年帶領的研發團隊榮獲行政院「傑出科學與技術人才獎」，2015年獲得國際電機電子工程師學會（IEEE） Ernst Weber Managerial Leadership Award。

蔣尚義於1968年畢業於國立台灣大學電機系，1970年取得美國普林斯頓大學電機碩士學位，並於1974年取得史丹佛大學電機博士學位，他先後曾在國際電話電報公司（ITT）、德州儀器公司（TI）、惠普公司（HP）、台灣積體電路公司（TSMC）等企業任職。

半導體 鴻海 蔣尚義

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