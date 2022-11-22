三因素影響 估明年伺服器整機出貨年增率再下修至2.8%

據TrendForce研究顯示，2023年伺服器整機出貨年增率將再下修至2.8%，影響原因有三，包括庫修正、企業IT資本支出調降、疫情紅利逐漸消退。

TrendForce認為，明年伺服器整機出貨年增率再下修，主要原因包括，自今年第3季起伺服器零組件交期開始恢復，終端業者採取降低長料採購、控制短料庫存的策略，進而影響ODM排產訂單。

另外，疫情紅利漸退，包括影音串流、電子商務等發展明顯降溫，雲端業者如Meta、Google、ByteDance（TikTok）都開始下修明年伺服器的採購動能；加上總體經濟不佳削弱企業明年對IT投資力道，整體資本支出將更為保守。

TrendForce表示，削價競爭加劇下，第4季Server DRAM與Enterprise SSD跌幅均擴大至23~28%；Server DRAM方面，由於買方下半年庫存仍高，增添原廠銷售難度，儘管第3季原廠已與部分買方議定好兩季度綁定價格，但TrendForce認為，面臨明年伺服器整機出貨再下修的情況，原廠間削價競爭的銷售壓力倍增，不僅在10月已陸續向雲端服務供應商提出「延長綁定至2023下半年」的更低報價外，又在11月針對今年第4季啟動特殊議價，致使第4季server DRAM合約價跌幅擴大至23~28%。

Enterprise SSD方面，隨著今年下半年經濟展望越趨保守，訂單動能較為穩健的enterprise SSD需求也受企業資本支出減緩也開始下修。由於消費產品需求驟減，導致供應商enterprise SSD庫存水位積壓，對內為了去化產能、衝刺年底業績等目標；對外則是受明年第一季淡季效應，以及Intel與AMD新平台延遲影響，即便今年第4季enterprise SSD議價已完成，供應商仍不斷加重價格誘因，以刺激客戶拉貨。受上述新一波議價動作再起，第4季enterprise SSD合約價格跌幅也同樣擴大至23~28%。