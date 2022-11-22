研華連續五年蟬聯台灣國際品牌前五名

工業電腦龍頭研華（2395）以品牌價值7.76億美元，榮獲2022台灣國際品牌第五名，連續五年穩坐台灣國際品牌前五名；品牌價值成長幅度高達23%，是少數達到雙位數成長的企業。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，因應近年大環境劇烈變動，研華積極推動數位轉型，包含打造AIoT數位影音平台、B2B電商全球旗艦店、智慧工廠與供應鏈管理等舉措，以藉此打造全球數位營運模式。此外，為回應全球淨零碳排趨勢，除設定研華台灣區於2032年再生能源使用率達100%之減碳目標，也擴大投入智慧節能（iEMS）事業，並將自家兩岸生產製造中心率先導入作為示範，以落實AIoT核心優勢協助全球客戶的目標。

2023年研華將邁向40周年，除於全球舉辦系列慶祝活動，研華林口智能共創園區也將於同年落成，以期望成為全台指標性物聯網園區，並建構完整物聯網生態體系。研華將持續以物聯網軟硬體整合優勢專注智能產業落地，開拓營運據點布局全球化品牌，為永續經營建立起堅實的營運根基，加速實踐「智能地球推手」的企業願景。