元太以7,800萬美元品牌價值 登台灣最佳國際品牌價值榜

全球電子紙領導廠商E Ink元太(8069)科技今 (22) 日 宣布,首度榮登「台灣最佳國際品牌價值」榜,以7,800萬美元的品牌價值名列第24名,肯定元太以E Ink電子紙本業開拓多元的電子紙應用,連結推動產業生態圈成長的經營策略,打造全球產業領導者形象,並具國際影響力的品牌成效。

「台灣國際品牌價值調查計畫」由經濟部工業局主辦,偕同財團法人台灣經濟研究院與全球權威品牌調查機構Interbrand ,透過「全球100大品牌調查」的專業品牌鑑價模式,從「量化財務」與品牌經營管理面向的「質化構面」分析,藉由品牌於國際市場之定位連結,衡量台灣品牌企業於國際市場定位及其國際品牌價值。

「E Ink元太科技做為電子紙產業領導者,致力研發與製造先進的電子紙顯示器,並推廣電子紙應用於多元化場域中,期能將電子紙運用到各式物體的表面上。」E Ink元太科技董事長李政昊表示:「除了透過E Ink的企業品牌願景『We Make Surfaces Smart and Green』於全球行銷推廣低碳節能的電子技術與應用外,為擴大電子紙產業發展,積極攜手上中下游供應鏈與品牌客戶等生態圈夥伴,建構與拓展電子紙生態圈,共同打造兼具智慧與創新的低碳電子紙應用,有助於各式不同場域落實減碳永續行動。」

E Ink元太科技以電子紙技術為核心,運用E Ink為品牌,打造E Ink等同電子紙 (ePaper) 代名詞的形象,並於全球布建六大研發中心及製造基地,結合電子紙模組夥伴、系統整合商,服務全球品牌客戶,包括電子書閱讀器品牌Amazon Kindle、樂天Kobo、PocketBook,及採用電子紙貨架標籤的零售業者Best Buy、家樂福、Lidl、Home Depot、Walmart等。

隨著氣候變遷對環境惡化的影響加劇,環境永續發展與淨零碳排(Net Zero)成為全球共同面對的課題。而E Ink元太科技深信環境永續與企業獲利是同等重要的使命,為落實獲利與永續齊步並進的決心,公司承諾於2030年達到使用100%再生能源(RE 100)及2040年達到淨零碳排目標,並積極參與RE 100、EP 100、氣候宣言(The Climate Pledge),與SBTi科學基礎減量目標等國際性倡議,及以TCFD架構揭露氣候相關風險及機會之財務影響。

同時,E Ink元太科技將「E Ink on Every Smart Surface」的品牌願景,轉型至 「We Make Surfaces Smart and Green」,以全新品牌願景展現在AIoT時代中,讓電子紙與生俱來的省電及可動態顯示的特性,將生活中各式物體的靜態表面,轉換成動態的數位資訊表面,配合低碳智慧城市的發展,推動電子紙在智慧零售、智慧交通、智慧物流等領域持續發展,讓E Ink在企業穩健獲利之中,仍能兼顧環境永續發展。

過去5年,全球約使用1.3億台電子書閱讀器,以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書,若以紙本書籍或是液晶平板電腦閱讀,相較於使用電子書閱讀器,將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。

以最普遍使用的3吋左右電子紙標籤計算,在過去7年間,全球已安裝約6億個,若每天更換4次價格資訊,相較於一次性使用的紙質價格標籤,使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。若以10吋電子紙廣告牌取代同尺寸LCD廣告牌,持續使用5年且每天更換4次顯示畫面,每一度用於生產這些電子紙的電力,相對為地球節省了400度電力消耗。