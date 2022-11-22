智慧手機最壞已過 外資估蘋果供應鏈明年H2回復正常

日系外資最新報告開宗明義的說，相較於PC和伺服器，對於明年的展望更看好智慧手機，強調智慧手機最壞的情況可能已經過去，預計今年第3季到第4季智慧手機產業可望觸底，預估蘋果iPhone供應鏈在明年下半年可望回復正常；日系外資建議加碼手機零組件龍頭廠、及布局Apple、車用市場的零組件廠。

日系外資對智慧手機產業的看法翻多，最新報告預估，今年全球智慧手機出貨量年減9.6%，明年則是年增1.5%，呈現溫和的恢復情況；今年的出貨量由年減7.6%下修至年減9.6%，主要是因通膨、新興市場貨幣貶值、經濟衰退等風險仍存在的因素所造成。

日系外資認為，雖然Android陣營手機品牌廠及供應鏈仍持謹慎觀望看法，但在供應鏈已放緩達1.5年，庫存修正已經3個季度，考量中國手機庫存趨向正常化、半導體缺貨紓解、新機帶動手機規格提升等因素，預估今年第3季到第4季智慧手機產業可望觸底。

日系外資表示，蘋果iPhone供應鏈在Pro等高階系列的挹注下，今年表現將比Android陣營供應鏈好，但明年上半年庫存修正，且規格的升級不會只在Pro高階款，預估明年iPhone供應鏈在下半年可望回歸正常表現。