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台積電到美國設3奈米 市場觀望

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電。 歐新社
台積電。 歐新社

台積電（2330）美國亞利桑那州晶圓廠既定2024年5奈米量產計畫推進中，後續投資動態備受關注。創辦人張忠謀昨日表示，「5奈米之後」會有3奈米投資，該廠議題持續成為市場焦點。台積電股價今（22）日在平盤上下震盪，最高上漲2.5元到484.5元，最低下跌6元到476元。

依據台積電先前說明，正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部份可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益。這座建築能夠讓公司保持未來擴張的靈活性。但就目前為止，尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃。有鑑於客戶對台積公司先進製程的強勁需求，將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計劃。

籌碼方面，外資反手賣超4,803張，投信連二日買超34張，自營商轉賣為買超867張。

台積電 晶圓廠 張忠謀

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