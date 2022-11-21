神達何繼武：經濟陷「完美風暴」 但公司明年仍將成長

神達投控（3706）今（21）日舉行法說會，神達總經理何繼武指出，今年來包含俄烏戰爭、中國大陸動態清零及高通膨相繼發生，堪稱是「完美風暴」，對神達有一定影響，但預期第4季業績仍能優於去年同期，展望2023年，神達資本支出將著重在擴大東南亞、印度等地產能，目標要占神達整體產能一至兩成，至於業績方面，儘管明年大環境不確定性因素多，但神達明年仍訂下增長目標，子公司神雲仍有兩位數成長，神數則有個位數至10%增幅。

針對全球景氣，何繼武指出，用電影詞彙來形容的話就是「完美風暴」，很少有俄烏戰爭、大陸動態清零及高通膨這三種狀況同時在一年發生，這造成全球資金流動變化、供應鏈問題，同時對經濟及民生有非常大的影響，而神達也受波及，但公司至今仍是維持增長態勢。

展望後市，神達預期，本季營收仍將繳出年增長。儘管明年將比今年更有挑戰，但神達仍能抓住增長機會。

何繼武分析，明年全球經濟增長將比2022年更低，雖然今年開始全球各個國家已陸續解封，但造成的經濟增長沒外界預期那麼快，「2023年解封熱潮不會太熱，大家預估2024年才會回到2019年水準。」

此外，升息造成資金借貸成本變高，進一步導致企業投資緊縮。而大陸清零政策持續、俄烏戰爭沒看到明顯落幕跡象，種種外在因素將造成2023年經濟表現不太好。

神達主要業績由旗下負責伺服器的神雲科技及車用與智慧物聯網的神達數位兩家公司貢獻，以今年累計前三季來看，神雲營收占比達79%、其次為神數13%，剩下8%則為神達電腦。

神達預期，明年毛利率將維持在今年水準。營收方面，神雲預計明年相較今年仍有雙位數增長，至於神數力拚年增10%。

細部來看，神雲目前伺服器業務企業型、雲端服務業者（CSP）營收占比相近，但以CSP增長較為強勁，而美系客戶占比較高，成長速度也是美系大於陸系客戶。

神數總經理張樂羣則直言，消費性市場是最大挑戰，包含匯率貶值、高庫存都是問題，不過，在商用業務增長強勁下，今年前三季整體神數仍是成長。

此外，神達規劃2023年資本支出主要應用在東南亞及印度製造部分，未來一年會把這些地區工廠產能提高到占神達總產能一至兩成。