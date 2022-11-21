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APEC四年來首度實體會議 張忠謀：台灣有相當完美成果

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
台總統府舉行「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，圖為領袖代表張忠謀。記者許正宏／攝影
台總統府舉行「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，圖為領袖代表張忠謀。記者許正宏／攝影

泰國主辦的2022年「亞太經濟合作會議（APEC）」於19日結束，我國由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，今天張忠謀在總統府舉辦返國記者會。張忠謀致詞時說，這次參與APEC，是4年以來第一次面對面的會議，參加的領袖代表都很高興，有兩天在一起的行程，正式的會議也很多，而且正式會議時，大家也有充分的討論。「以台灣的角度來說，我們有相當完美的成果。」

張忠謀提到，蔡英文總統任命他時，有3點指示要他向APEC領袖充分表達，他已遵照指示，分別在APEC經濟領袖會議第一、二場次閉門會議的兩篇演講裡面表達了。

張忠謀指出，蔡總統指示的第1、2點，內容在他的第一篇演講裡面。第1點，就是現在有很多分歧的意見，比如「不公平競爭」相對於「自由市場」，到底是要完全自由市場，還是要完全公平競爭，有不同的意見，希望APEC的國家都能正視這些分歧的意見，在正視之後，才能一起找出一個平衡的辦法。另一個例子，就是「供應鏈的安全及韌性」相對於「供應鏈的創新及效率」，看起來是有衝突的，也就是說，是不是只能選擇一樣，而不能二樣都要？事實上，大家應該要正視分歧的意見之後，才能夠找出一個平衡的辦法，這就是蔡總統要他表達的第1點。

張忠謀說，蔡總統要他表達的第2點，就是中華台北要積極與APEC夥伴，在建立安全、可信賴以及具韌性的供應鏈上共同合作，尤其是晶片供應鏈。

張忠謀表示，蔡總統要他表達的第3點，就是在氣候變遷控制方面，中華台北已經做了很多努力，也已經承諾2050年達到淨零排放的目標。這一點他在第二篇演講上也表達了。

被問到有關台灣申請「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」入會資格的議題，政務委員鄧振中表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在答覆媒體提問時，與CPTPP的規定有不一致的現象，此點澳洲政府已做出澄清，「我們也非常歡迎並感謝澳洲政府表達他們對於台灣參加 CPTPP 的立場並沒有改變。」

張忠謀 APEC

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