勤崴國際在台積南科18A廠區通過自駕接駁測試取得車牌

本土自動駕駛領導廠商勤崴國際（6516）布局自動駕駛，與台積電（2330）合作，兩年前在南科F18廠採用自駕接駁服務。勤崴國際今(21)日宣布正式通過經濟部「TSMC廠區擴大自駕接駁」無人載具沙盒實驗計畫，取得南科園區運行的自駕車牌，象徵無人載具商用時代的來臨。

自動化智慧園區是各家製造大廠發展重點，AI智慧製程導入更加速軟硬整合大步向前，再加上2050淨零碳排目標，使得節能減碳成為企業界最關心的議題，能夠兼顧產線效率和ESG永續的智慧園區管理解方，如無人載具應用，逐漸成大勢所趨。勤崴看好未來自動化智慧園區商機，和長期致力推動綠色供應鏈的台積電合作，在台積南科廠實現無人載具接駁車的落地化商業應用，是國內第一個自駕車商轉落地的長期應用，展現車用半導體晶片結合AI科技應用，同時完善ESG綠色運輸之佈局。

台積電兩年前為滿足廠區大量人流移動需求和落實ESG節能減碳目標，導入自駕電動巴士接駁。勤崴具備多元整合能力，更已於多場域驗證自駕車的穩定度與商用化可能性，雙方因此順利合作。這次合作是台積電提出需求，勤崴國際提供自動化運具解方的合作方式，將車(自駕車)、路(路側設備及智慧站牌)、雲(雲端管理平台)等自駕車整體解決方案，完整落地應用，協助台積南科廠內尖峰人潮疏運。

勤崴國際總經理黃晟中表示，台積電經過一年多時間規劃，從路線規劃、車輛定位和如何發揮應用跟勤崴密切討論，通過台積電內部縝密的安全審查程序把關，順利讓自駕接駁於廠區內行駛。目前勤崴已有多輛自駕電動巴士於F18廠行駛，未來勤崴自駕車規劃路線串聯廠區、向外延伸至聯外道路，打造南部科學園區智慧化綠色運輸系統，配合經濟部無人載具實驗計畫進程，未來透過App預約搭乘等應用，延伸自駕接駁情境、路線和時段，完成On Demand 自駕運輸服務(需求反應式運輸服務)。