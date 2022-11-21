遠傳完成首例「5G ONF本地佈署端到端開源網路測試環境」

遠傳（4904）5G持續超前佈署，今日宣布完成全球電信業首創「5G ONF本地佈署開源網路端到端測試環境 (Self-managed Deployment) 」，大幅提升5G獨立組網的速度與容量，滿足5G垂直領域、企業專網、智慧城市與元宇宙應用的龐大需求。為全球5G發展創下里程碑，展現遠傳5G實力。

遠傳網路暨技術群代理執行副總經理郭峻杰表示：獲得ONF認證，完成全球電信業首創「5G ONF本地佈署端到端開源網路測試環境」，對遠傳與台灣5G實力都是最佳證明。

「開放式網路架構」是現今網路最重要的發展趨勢之一，遠傳自2020年成為全台唯一加入ONF的電信營運商，與聯盟夥伴共同建立全球性開放網路架構生態系統；這次運用ONF Aether測試平台，以全新自動化思維，建立可持續整合、持續部署 (Continuous integration /Continuous Deployment)的開源網路架構，由遠傳自行導入、管理開源網路軟體，獲得ONF認證。

遠傳5G去年完成全球首次5G獨立組網多切片測試、打造台灣電信業首創「5G ONF開源網路測試環境」，今更宣布完成全球首創「5G ONF本地佈署端到端開源網路測試環境」，推動全球5G網路和商業模式創新轉型。