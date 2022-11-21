快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

遠傳完成首例「5G ONF本地佈署端到端開源網路測試環境」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

遠傳（4904）5G持續超前佈署，今日宣布完成全球電信業首創「5G ONF本地佈署開源網路端到端測試環境 (Self-managed Deployment) 」，大幅提升5G獨立組網的速度與容量，滿足5G垂直領域、企業專網、智慧城市與元宇宙應用的龐大需求。為全球5G發展創下里程碑，展現遠傳5G實力。

遠傳網路暨技術群代理執行副總經理郭峻杰表示：獲得ONF認證，完成全球電信業首創「5G ONF本地佈署端到端開源網路測試環境」，對遠傳與台灣5G實力都是最佳證明。

「開放式網路架構」是現今網路最重要的發展趨勢之一，遠傳自2020年成為全台唯一加入ONF的電信營運商，與聯盟夥伴共同建立全球性開放網路架構生態系統；這次運用ONF Aether測試平台，以全新自動化思維，建立可持續整合、持續部署 (Continuous integration /Continuous Deployment)的開源網路架構，由遠傳自行導入、管理開源網路軟體，獲得ONF認證。

遠傳5G去年完成全球首次5G獨立組網多切片測試、打造台灣電信業首創「5G ONF開源網路測試環境」，今更宣布完成全球首創「5G ONF本地佈署端到端開源網路測試環境」，推動全球5G網路和商業模式創新轉型。

5G 遠傳

延伸閱讀

國民姑丈羅時豐突襲開箱遠傳門市，讚嘆「將心比心，為你用心」的零負評服務

遠傳friDay購物「再轉轉」攜手悠遊付！雙11「限時1小時1折起」

悠遊付聯名遠傳friDay購物 「再轉轉」轉出超殺優惠

遠傳今年以來漲幅逾8% 居台股前50大市值公司之冠

相關新聞

台積電3奈米美國設廠 法人：不排除更多業者跟隨「1點值得留意」

台積電創辦人張忠謀證實亞利桑那州3奈米廠的計畫將會接續在第一階段5奈米之後，法人指出，國外設廠趨勢不可逆，惟仍不影響台積...

集邦：65吋以下電視面板11月價格小漲 IT用面板跌幅全面收歛

集邦科技（TrendForce）旗下WitsView今（21）日公布11月下旬面板報價，65吋以下電視面板價格全面走升，...

張忠謀證實 台積電3奈米製程也將轉移到美國

台積電赴美國亞利桑那州投資12吋晶圓廠，將於12月6日舉行移機典禮。被問到台積電目前最先進的3奈米製程是否可能轉移到別的國家，例如美國？台積電創辦人張忠謀說，對。記者追問，是真的嗎？張忠謀說，現在有一個計畫，不過還沒有完全敲定，應該說是差不多敲定，就是在同一個亞利桑那州，「3奈米是phase 2（第二階段），5奈米是phase 1（第一階段）。」

量子大突破 鴻海研究院提出「貧瘠高原現象」解決方案

量子機器學習領域取得突破性進展！鴻海（2317）研究院量子計算研究所謝明修所長和澳洲雪梨大學團隊，共同提出「Escapi...

台積電：目前高雄廠正式動工建廠

根據中央社報導，晶圓代工廠台積電（2330）今（21）日表示，高雄廠在整地後，目前正式動工建廠，將依計畫於2024年量產...

美光宣布LPDDR5X量產 導入高通驍龍8 Gen 2晶片主架構設計

美光宣布，LPDDR5X 行動記憶體在獲高通新旗艦智慧型手機晶片繞龍（Snapdragon） 8 Gen 2 納入主架構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。