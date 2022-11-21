台積電3奈米美國設廠 法人：不排除更多業者跟隨「1點值得留意」

台積電創辦人張忠謀證實亞利桑那州3奈米廠的計畫將會接續在第一階段5奈米之後，法人指出，國外設廠趨勢不可逆，惟仍不影響台積電在晶圓代工領域的領先地位，但長期而言，不排除未來會有更多台半導體業者跟隨台積電赴海外建置，台灣半導體設備等國內投資項目會否因此下降，值得留意。

群益投顧董事長蔡明彥表示，在地緣政治影響下，各國半導體供應鏈在地化趨勢不可逆，另一方面，台灣土地、電力等資源有限，為滿足更多國外客戶半導體需求，台積電勢必續於國外設廠，步調不會停歇，未來在美設置的3奈米廠是台積電既有技術，於國外銜接應並非難事。

儘管在國外設廠或會面臨毛利壓力、投資效益不彰等挑戰，但與各國技術合作的情況有所在多有，例如與在半導體供應鏈上游領域具領先地位的日本合資設廠，對於台積電來說仍有正面意義。

台積電設廠規畫完善，定有財務評估，因此國外設廠對營運的不確定因素應可控，可留意的是，就文化、產業發展等因素研判，國外要完全複製台半導體供應鏈並非易事，台積電在晶圓代工領域競爭優勢顯著，在台產能仍會是最大，不過，長期而言，不排除部分協力廠商往後也會跟隨台積電赴國外建置，國內半導體未來投資或會因此滑落。在半導體業者國外設廠步調不歇的情況下，對於在台半導體產業的影響值得觀察。