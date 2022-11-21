2022 FIFA登場 中華電信轉播開幕戰流量較上屆翻三倍

2022 FIFA世界盃昨(20)日於卡達正式登場，引爆全球世足狂潮，中華電信（2412）MOD、Hami Video獨家直播64場賽事，開幕戰地主國卡達對上厄瓜多，MOD頻道總接觸人數吸引超過60萬人線上觀戰，Hami Video在訂戶數及觀看流量創下新高，付費訂戶數成長2.2倍，開幕戰觀賽流量較上屆相比亦達3倍之高，

中華電信統計，本屆世足有效引流更多的新用戶加入，新用戶比例更成長2.7倍，四年一度的世足國際運動盛事受到國內眾多球迷高度關注。

為迎接四年一度的世界盃足球國際運動盛事，中華電信個人家庭、網路技術、資訊技術及國際電信四大分公司與中華電信研究院，開賽前兩個多月即成立300餘人的世足應變專案團隊，進行多次測試及建置完整備援機制；賽事期間就行動、固網、數據、國際電路(海纜)及衛星等網路設備進行24小時監控及優化作業，確保近一個月的世足賽事提供MOD及Hami Video客戶穩定、優質的觀賽服務。

中華電信針對世足賽搶串流用戶，推出獨家方案「Hami Video金球大禮包」888元，可享Hami Video運動館150天、使用世足AR服務，獲得吃喝玩樂享樂優惠券；即日起加碼推出「Hami Video超值序號」於全台7-11門市ibon獨家販售，加量不加價的「ibon天數升級方案」，購買30天序號加贈10天，購買90天序號加贈30天，隨時掌握最新精彩內容。手機申辦「運動館30天+2022 FIFA世界盃TMAR」只要198元即可暢看完整64場世足賽及國內外熱門賽事，再享世足AR獨家轉播服務。