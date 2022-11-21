集邦：65吋以下電視面板11月價格小漲 IT用面板跌幅全面收歛

集邦科技（TrendForce）旗下WitsView今（21）日公布11月下旬面板報價，65吋以下電視面板價格全面走升，IT用面板價格跌幅全面收歛中。集邦研究副總范博毓表示，12月電視面板價格能否續揚，待進一步觀察面板廠稼動率與整體庫存調控情形。

范博毓指出，電視面板在今年10月止跌反彈後，目前觀察中國雙11促銷結果不如預期，不過電視品牌並未出現大幅度砍單，仍針對明年1月的元春需求提前預作準備，因此預期11月的電視面板價格仍有機會調漲。

其中，32吋至55吋11月調漲2美元，65吋月漲3美元，75吋則與10月持平。范博毓說，12月因逼近年底，價格是否有調漲空間，需視面板廠稼動率與整體庫存調控狀況而定。

范博毓表示，在需求偏弱以及面板廠持續調控產出下，監視器（Monitor）面板價格逐漸朝底部靠攏，目前預期21.5吋以下的小尺寸面板11月全面止跌持平。23.8吋與27吋等主流尺寸則預期月跌0.3美元以內。

筆記型電腦（Notebook）面板同樣因需求疲弱，及面板廠控制稼動率下，面板價格跌幅持續收斂。預期11.6吋11月持平，14吋/15.6吋 HD TN面板11月下跌0.1美元，14吋/15.6吋FHD IPS面板則是月減0.4美元。