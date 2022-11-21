中華電信工會喊加薪 董座謝繼茂：營運明年有挑戰

中華電信（2412）總工會及各區域分會幹部、會員代表今日到中華電信總公司抗議，呼籲中華電信應立刻補足2021年度未加薪2,500元，加上本年度加薪5,000元，總共加薪7,500元，以及立刻承諾調整新制勞退提撥率至15％以上。中華電信董事長謝繼茂稍早前回應表示，公司積極照顧員工，但大環境競爭也相當激烈，仍會努力顧及員工福利，將把訴求帶回董事會討論，加薪、提高提撥率兩大議題仍無共識。

中華電信工會今天在總公司高喊要謝繼茂與工會對話，並強調中華電信獲利達成目標，但在2021年度加薪部分，並未依照對外宣稱幅度加薪，工會主張，去年獲利，今年前10個月獲利更好的，除了總公司應補足去年未加薪額度，並且再繼續加薪。

中華電信表示，全球經濟除延續今年下半年疲弱態勢，還將持續面臨地緣政治、金融波動、氣候異常，全球供應鏈變動生產區域等因素影響，現階段依據國際研究機構與台灣經濟研究院預測，國內明年景氣將難以樂觀，公司經營亦面臨挑戰。工會的訴求部分，中華電信已經在2020年起全面調薪幅度約3-5%，今年1月起調薪4%，並加發2021年的一次性激勵金，另外，在今年6月調高新進人員起薪水準，調幅約6%，讓新人能兼顧工作與生活，積極投入新興業務發展，為客戶、股東、員工及社會創造永續價值。