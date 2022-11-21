快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

中華電信工會喊加薪 董座謝繼茂：營運明年有挑戰

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）總工會及各區域分會幹部、會員代表今日到中華電信總公司抗議，呼籲中華電信應立刻補足2021年度未加薪2,500元，加上本年度加薪5,000元，總共加薪7,500元，以及立刻承諾調整新制勞退提撥率至15％以上。中華電信董事長謝繼茂稍早前回應表示，公司積極照顧員工，但大環境競爭也相當激烈，仍會努力顧及員工福利，將把訴求帶回董事會討論，加薪、提高提撥率兩大議題仍無共識。

中華電信工會今天在總公司高喊要謝繼茂與工會對話，並強調中華電信獲利達成目標，但在2021年度加薪部分，並未依照對外宣稱幅度加薪，工會主張，去年獲利，今年前10個月獲利更好的，除了總公司應補足去年未加薪額度，並且再繼續加薪。

中華電信表示，全球經濟除延續今年下半年疲弱態勢，還將持續面臨地緣政治、金融波動、氣候異常，全球供應鏈變動生產區域等因素影響，現階段依據國際研究機構與台灣經濟研究院預測，國內明年景氣將難以樂觀，公司經營亦面臨挑戰。工會的訴求部分，中華電信已經在2020年起全面調薪幅度約3-5%，今年1月起調薪4%，並加發2021年的一次性激勵金，另外，在今年6月調高新進人員起薪水準，調幅約6%，讓新人能兼顧工作與生活，積極投入新興業務發展，為客戶、股東、員工及社會創造永續價值。

中華電信 加薪

延伸閱讀

工會呼籲加薪 中華電：持續理性溝通

日職／獲加薪300萬日圓 張奕有「不成功就退休」覺悟

餐飲業加薪潮來了！最高調幅20% 五集團釋出2500職缺

明年經濟 一字預測／謝繼茂、陳俊聖都選「穩」

相關新聞

台積電3奈米美國設廠 法人：不排除更多業者跟隨「1點值得留意」

台積電創辦人張忠謀證實亞利桑那州3奈米廠的計畫將會接續在第一階段5奈米之後，法人指出，國外設廠趨勢不可逆，惟仍不影響台積...

集邦：65吋以下電視面板11月價格小漲 IT用面板跌幅全面收歛

集邦科技（TrendForce）旗下WitsView今（21）日公布11月下旬面板報價，65吋以下電視面板價格全面走升，...

張忠謀證實 台積電3奈米製程也將轉移到美國

台積電赴美國亞利桑那州投資12吋晶圓廠，將於12月6日舉行移機典禮。被問到台積電目前最先進的3奈米製程是否可能轉移到別的國家，例如美國？台積電創辦人張忠謀說，對。記者追問，是真的嗎？張忠謀說，現在有一個計畫，不過還沒有完全敲定，應該說是差不多敲定，就是在同一個亞利桑那州，「3奈米是phase 2（第二階段），5奈米是phase 1（第一階段）。」

量子大突破 鴻海研究院提出「貧瘠高原現象」解決方案

量子機器學習領域取得突破性進展！鴻海（2317）研究院量子計算研究所謝明修所長和澳洲雪梨大學團隊，共同提出「Escapi...

台積電：目前高雄廠正式動工建廠

根據中央社報導，晶圓代工廠台積電（2330）今（21）日表示，高雄廠在整地後，目前正式動工建廠，將依計畫於2024年量產...

美光宣布LPDDR5X量產 導入高通驍龍8 Gen 2晶片主架構設計

美光宣布，LPDDR5X 行動記憶體在獲高通新旗艦智慧型手機晶片繞龍（Snapdragon） 8 Gen 2 納入主架構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。