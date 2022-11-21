快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

美光宣布LPDDR5X量產 導入高通驍龍8 Gen 2晶片主架構設計

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光宣布LPDDR5X量產，並導入高通新一代驍龍8 Gen 2晶片主架構設計。（美聯社）
美光宣布LPDDR5X量產，並導入高通新一代驍龍8 Gen 2晶片主架構設計。（美聯社）

美光宣布，LPDDR5X 行動記憶體在獲高通新旗艦智慧型手機晶片繞龍（Snapdragon） 8 Gen 2 納入主架構設計後，目前這款記憶體已量產出貨，將有助於第一款內建 LPDDR5X 的手機達到最高速度。

美光，表示，最新推出的 LPDDR5X 專為高階及旗艦智慧型手機打造，峰值傳輸率達 8.533Gbps，不僅比前一代產品 LPDDR5 提升 33%[1]，也比去年秋天所支援的 7.5 Gbps 傳輸率更能滿足高頻寬、高數據量用途對高性能行動記憶體的需求。

美光資深副總裁暨行動事業部總經理Raj Talluri表示，如今智慧型手機能實現 5G、AI 等技術，且能存取大量數據，超高速行動記憶體的功勞不容小覷，可說是手機創新的幕後英雄。目前美光最高速的 LPPDR5X 已量產並在全球舖貨，將帶動行動生態系研發新一代裝置以及各類超乎想像的應用。

美光於去年11月，領先推出 1α（1-alpha）製程製作出最快、最先進的行動記憶體 LPDDR5X 並送樣認證，繼先前推出業界第一款 LPDDR5、1α製程LPDDR4X、176 層 NAND 行動 UFS 3.1 和 uMCP5 解決方案之後又下一城。美光將持續推動市場加快採用 LPDDR5X，鞏固自身產品創新能力及行動生態系領導地位。

高通產品管理副總裁 Ziad Asghar 指出：「要想達到 Snapdragon 8 Gen 2 所標榜的光速上網、動態體驗以及劃時代效能，性能強悍的高速記憶體不可或缺。美光 LPDDR5X 記憶體可達 8.5 Gbps，前所未有的超高速率及能源效率，正能滿足高通晶片組所需。

美光針對下一波智慧型手機5G及AI體驗浪潮，打造行動記憶及儲存方案，滿足容量及運算能力需求的同時，也兼顧尺寸限制、成本效益及能源效率，而與全球智慧型手機及晶片組業者深入合作，更有助於美光將自身的低功率高性能解決方案、廣博的技術專業、致力創新的精神帶到整個行動生態系，幫助提供更佳體驗。

智慧型手機 美光 記憶體

延伸閱讀

半導體供應鏈「去台化」？張忠謀：很多人嫉妒台灣

駁半導體「去台化」 張忠謀：羨慕忌妒的人非常多

美光最先進記憶體量產 已獲高通Snapdragon參考設計

東亞晶片生產大國認為 高科技與中國大陸脫鉤勢不可免

相關新聞

台積電3奈米美國設廠 法人：不排除更多業者跟隨「1點值得留意」

台積電創辦人張忠謀證實亞利桑那州3奈米廠的計畫將會接續在第一階段5奈米之後，法人指出，國外設廠趨勢不可逆，惟仍不影響台積...

集邦：65吋以下電視面板11月價格小漲 IT用面板跌幅全面收歛

集邦科技（TrendForce）旗下WitsView今（21）日公布11月下旬面板報價，65吋以下電視面板價格全面走升，...

張忠謀證實 台積電3奈米製程也將轉移到美國

台積電赴美國亞利桑那州投資12吋晶圓廠，將於12月6日舉行移機典禮。被問到台積電目前最先進的3奈米製程是否可能轉移到別的國家，例如美國？台積電創辦人張忠謀說，對。記者追問，是真的嗎？張忠謀說，現在有一個計畫，不過還沒有完全敲定，應該說是差不多敲定，就是在同一個亞利桑那州，「3奈米是phase 2（第二階段），5奈米是phase 1（第一階段）。」

量子大突破 鴻海研究院提出「貧瘠高原現象」解決方案

量子機器學習領域取得突破性進展！鴻海（2317）研究院量子計算研究所謝明修所長和澳洲雪梨大學團隊，共同提出「Escapi...

台積電：目前高雄廠正式動工建廠

根據中央社報導，晶圓代工廠台積電（2330）今（21）日表示，高雄廠在整地後，目前正式動工建廠，將依計畫於2024年量產...

美光宣布LPDDR5X量產 導入高通驍龍8 Gen 2晶片主架構設計

美光宣布，LPDDR5X 行動記憶體在獲高通新旗艦智慧型手機晶片繞龍（Snapdragon） 8 Gen 2 納入主架構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。