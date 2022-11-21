友通獲2022 TCSA台灣企業永續獎

工業電腦大廠友通資訊（2397）近年積極落實企業永續經營，除了在今年開始製作永續報告書外，也報名「2022年第十五屆台灣企業永續獎（TCSA）」，並且奪得《企業永續報告類–電子資訊製造業銅獎》。友通雖是初試啼聲，但仍在第三方的檢視下獲得肯定，未來將持續朝永續發展目標優化邁進。

由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2022年第十五屆台灣企業永續獎」頒獎典禮於11月16日舉行，且由友通總經理蘇家弘代表參加。主辦單位說明，「第15屆TCSA台灣企業永續獎」共有424家企業或其他單位參加，相比去年成長29%，創歷年新高，足見獲獎之不易。

蘇家弘表示，友通今年發布的企業社會責任報告書，初次報獎即獲得獎項，實屬肯定。環境保護方面，友通年初時透過國際第三方單位檢視碳盤查成果並獲頒ISO 14064-1驗證；社會責任方面則藉由提供車載系統，協助偏鄉的交通運輸；在公司治理方面，友通除了2021合併營收年增58.2%創新高，也有一套完整資訊安全管理及五年提升計畫，並且持續更新官方網站以及經營社群平台如LinkedIn、Facebook，以建立利益關係人與友通之公開、多元的溝通管道。

在全球工業自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧製造應用成為長期的剛性需求。友通將攜手集團夥伴與子公司，推動各項節能減碳作業與提升能源效率，在善盡社會公民責任的同時，協助企業加速轉型布局並滿足新基建的需求，持續創新並提升產能，一起為客戶創造最大的價值，成為企業OT智能化最佳夥伴。