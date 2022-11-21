張忠謀證實：台積電最先進3奈米製程將到美國

台積電（2330）美國亞利桑那州5奈米廠將於2024年量產，台積電創辦人張忠謀今（21）日於總統府舉行記者會時證實，台積電目前「最先進」的3奈米製程，未來在5奈米廠第一階段設立後，也將會到美國。

張忠謀21日在總統府舉行記者會時在回答媒體提問時證實，台積電在美國亞利桑那州5奈米廠是目前台積電最先進製程的後一代，目前台積電最先進的製程是3奈米，之後也會去美國。

張忠謀在媒體追問下進一步說，3奈米有一個計畫，但還沒有敲定，目前應該是差不多敲定，就是在同一個亞利桑那州同一廠上，第一階段是5奈米，第二階段則是3奈米。

張忠謀表示，晶片是一個重要的產品，這是大家都知道的事，因為重要，所以最近很多人才悟過來，忌妒、羨慕台灣有很多好晶片生產的人非常多，很多人為了各種理由，國家安全也好、賺錢也好，希望在他們國家裡生產，這次APEC就有很多國家向我表示，能否去他們國家生產晶片。