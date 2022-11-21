億光撤回控告特力屋專利侵權 特力這樣回應
億光（2393）今（21）日公告撤回對特力（2908）旗下特力屋有關專利侵權的訴訟。特力屋對此表示歡迎，並希望雙方未來持續加強合作。
特力屋表示，致力保障合法智慧財產權，長久以來均以創造並維護消費者福祉為最高目標，日後仍將一本初衷，為消費者提供多樣化優質商品，並與所有供應商攜手共創價值。
億光表示，專利權的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。
億光不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的布局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。
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