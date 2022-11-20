台德科研首長首次會談 德方盼加強半導體技術、AI研發合作

國科會主委吳政忠現率國科會、國家實驗研究院及轄下國家太空中心及台灣半導體研究中心、工研院等單位訪問歐洲。吳政忠日前拜會德國聯邦教育研究部部長史塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）。德方提及，地緣政治上更顯示台灣在科技供應鏈的重要性，希望能與台灣加強AI研發、半導體技術等合作。

國科會今（20）發出新聞稿指出，此為台德主管科研的首長首次會談，台德雙方針對前瞻科技發展、政府科研政策，與地緣政治對全球供應鏈的影響等三大議題，進行交流。

在會中，德方提到，從地緣政治上更顯示台灣在科技供應鏈之重要性，台灣是重要的民主夥伴，希望能與台灣加強科研合作，包括：先進鋰電池研發、人工智慧研發與應用、半導體技術，以及人才訓練與博士後研究的合作。

吳政忠表示，台灣樂意和尊重自由、民主與人權的國家合作交流，台灣的優勢科技力除了半導體，精準健康及韌性科技等，也是政府回應社會需求積極布局之重點，以實現普惠科技的社會，國科會將推動更多國際合作。

此外，吳政忠於德國時間17日午間與國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）議員及議會教育、研究和技術評估委員會成員雅琮貝克（Thomas Jarzombek）議員會談，兩位議員支持台德有更多科研上合作，除了正在執行的台德鋰電池合作研究計畫外，希望未來在半導體、AI人工智慧、能源及太空等議題能建立更多實質合作，及共同推動台德年輕科研人才培育與交流。

吳政忠亦將轉往法國訪問，將參訪法國亞利安太空公司（Arianespace）瞭解預計明年發射之台灣自製獵風者衛星，及拜會法國相關科研機構，並於23日主持第24屆台法科技獎頒獎典禮；預計25日返國。